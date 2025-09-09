Рус
Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

Руслан Іваненко
9 вересня 2025, 21:07
Противник знижує активність на інших ділянках, щоб зосередитися на стратегічних цілях.
Росія прагне прорватися до Краматорська і Слов’янська / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія перекидає ресурси для наступу на Донеччині
  • Ворог знижує активність на інших напрямках

Російські окупаційні війська перекидають додаткові ресурси на Донеччину, знижуючи бойову активність на інших напрямках, щоб продовжити наступ у регіоні. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Задача щодо окупації Донецької області була поставлена ще в квітні 2022 року. І вона не виконана донині. Противник відчайдушно намагається лізти вперед. Противник відчайдушно намагається виконати ті задачі, які ставилися на різні кампанії. Якщо противник ставив задачу протягом весняно-літньої кампанії захопити позиції українських Сил оборони, закріпитися на лінії Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Слов’янсько-Краматорської агломерації, то цю задачу ніхто не скасовував. Вона може бути трішки уточнена", – зазначив Грабський в інтервʼю "Українському Радіо".

Стратегічні цілі ворога

За його словами, всі дії росіян на фронті зараз спрямовані на просування в напрямку Краматорська та Слов’янська. "Чи це буде напрямок через Лиман, чи противник намагатиметься прорватися в район Дружківки неважливо. Слов’янськ і Краматорськ на сьогодні для противника є основною метою", – додав експерт.

Грабський підкреслив стратегічну важливість Слов’янсько-Краматорської агломерації для української оборони. Її втрата може ускладнити ситуацію на південному сході Харківської області.

"Якщо подивитися на основні магістралі, то треба розуміти, що наступним може бути Ізюм, як наступний логістичний хаб і від нього вже противник може створювати загрозу, як для Харкова, так і намагатися просуватися в сторону Полтави. Тому саме Слов’янськ і Краматорськ зараз як укріплений район оборони України стоїть буквально кісткою в горлі щодо планів російських окупантів по подальшій окупації України. Ні в кого з нас і наших слухачів немає сумніву, що противник не зупиниться на кордонах Донецької області і він буде далі намагатися просуватися, маючи на меті повну окупацію України. Саме зараз Слов’янськ і Краматорськ є тією територією, яку противник так відчайдушно прагне захопити", – констатував експерт.

Ситуація на півночі Харківщини

Російська армія нещодавно здійснила просування на півночі Харківської області, зокрема до Вовчанського нафтоекстракційного заводу, що свідчить про спробу закріпитися на західних підступах міста.

За оцінкою експертів Інституту вивчення війни (ISW), дії росіян свідчать про продовження спроб розширити контроль над ключовими логістичними точками на північному напрямку Харківщини. Водночас повідомлення російських джерел про українську контратаку у Вовчанську вказують на те, що українські війська активно стримують наступ противника і намагаються повернути втрачені позиції.

Експерти наголошують, що ситуація залишається динамічною: контроль над нафтоекстракційним заводом може стати тактичним вузлом у подальшій боротьбі за регіон і вплинути на логістику обох сторін.

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка на Сумщині, у Срібрянському лісі на Луганщині, та біля села Січневе на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: з початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Про перосу: Сергій Грабський

Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

війна в Україні Фронт
