Плани ворога на Донбасі: в ВСУ розповіли, які міста можуть опинитися під прицілом

Руслан Іваненко
9 вересня 2025, 00:03
385
Українські військові зберігають оборонні позиції та забезпечують маневреність фронту.
ЗСУ, Армія РФ, Фронт, Війна
Українські військові відстежують активність ворога на Донбасі/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

Коротко:

  • Російські війська націлені на контроль трас Донбасу
  • Напруженість на дорогах регіону зростає

Російські окупаційні війська почали підготовку до масштабного наступу на Донбасі, зокрема шукають шляхи для повного контролю логістичних маршрутів до Слов’янська та Краматорська Донецької області.

Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив військовий Станіслав Бунятов. За його словами, здійснювати вогневий тиск на ці дороги складно через відстань від фронту, проте українські військові це відчувають.

відео дня

"Попри все, простори українського Донбасу дають можливості для маневрів та ефективного ведення бойових дій, тому паралізації фронту й хаотичного відступу не буде. Ця ситуація черговий раз доводить нам, що основа в обороні та наступі — це жорсткий контроль логістики, а не гонитва за знищенням поодиноких (окупантів – ред.) у лісосмугах, адже це другорядне завдання", – зазначив Бунятов.

Небезпека для цивільного транспорту

Своєю чергою, військовослужбовець "Азова" та колишній депутат Київради Олександр Аронець наголосив на небезпеці ураження цивільного транспорту на трасах регіону. Після кількаденних атак на авто на трасі Ізюм-Слов’янськ безпечним маршрутом можна було дістатися з Ізюма в Слов’янськ або з Дніпра до Слов’янська чи Краматорська через Барвінкове.

Проте вчора окупанти обстріляли автомобілі на трасі Барвінкове – Слов’янськ, на відстані приблизно 40–50 км від лінії бойових дій, зазначив Аронець у Facebook.

"Не хочу нагнітати, так як, що я як рядовий солдат можу розуміти у стратегічному військовому плануванні та обороні? Але мій цивільний досвід і здоровий глузд підказують, що перерізання логістики до Краматорської агломерації – це вже навіть не половина шляху до повної окупації Донеччини. Сітки на трасах – це те, що повинно було бути на вчора. Є й інші необхідні кроки, про які писали побратими. Але реагувати потрібно вже. Інакше окупація Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Констянтинівки – це питання найближчого майбутнього", – додав він.

Оцінка експерта: плани Росії на осінь

Експерт з військових питань Олег Жданов зазначає, що російські війська влітку намагалися окупувати всі райони Донецької та Луганської областей, проте їхні плани зазнали поразки.

За його оцінкою, восени противник може спробувати зосередитися на захопленні Донецької області, але для такого масштабного маневру необхідно близько 500 тисяч військових.

"Росія намагається реалізувати великі обхідні маневри, подібні до тих, що робила у 2022–2023 роках біля Лисичанська та Сєвєродонецька. Тоді для охоплення українських угруповань їм доводилося діяти лобом і зазнавати великих втрат. Зараз вони планують через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька і з півдня обійти Покровськ, щоб вийти на кордони Донецької області. Мета – хоча б мінімально політично виконати завдання і захопити область в її адміністративних межах", – пояснив Жданов.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують намагатися встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська на Донеччині та шляхами, що ведуть до міста. За наявними даними, противник наступає на Слов’янськ з чотирьох напрямків.

Крім того, російські окупаційні війська просунулися біля селища Юнаківка на Сумщині, у Срібрянському лісі на Луганщині, та біля села Січневе на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ розкритикував звіт глави Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито значні просування окупантів на фронті. У Генштабі заявили: з початку року ворог у боях у Донецькій, Луганській і Харківській областях втратив загиблими і пораненими майже 210 тисяч окупантів. Літній наступ росіян фактично провалився.

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

