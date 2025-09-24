Рус
"Все може змінитись вже завтра": Трамп послав новий сигнал щодо війни - чого чекати

Юрій Берендій
24 вересня 2025, 18:52
Заява Трампа може свідчити про його стратегічне дистанціювання від прямої участі США у війні, перекладаючи основну відповідальність на Європу.
Трамп послав новий сигнал щодо війни / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

  • Трамп змінив позицію щодо війни РФ проти України
  • США перекладають відповідальність за підтримку України та війну - на Європу

Президент США Дональд Трамп своєю заявою про здатність України повернути території за підтримки ЄС міг сигналізувати про дистанціювання від прямої участі у війні. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Зазначається, що його заяви стали різким риторичним поворотом для президента США, який раніше закликав Україну до поступок щодо територій і зовсім недавно на Алясці приймав Путіна з урочистостями.

Поки не зрозуміло, чи буде ця риторика підкріплена зміною політики США, і така невизначеність може призвести до того, що Європа візьме на себе більшу частину відповідальності за постачання зброї та фінансову підтримку України, адже роль Вашингтона зменшується.

"Я думаю, що люди надихаються, бо це дійсно свідчить про те, що його розуміння конфлікту змінилося. Він визнав, що конфлікт є більш складним, і він явно розчарований Путіним, тому я думаю, що, можливо, це успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення було сприйняте", – сказав директор з питань міжнародної безпеки RUSI Ніл Мелвін.

За словами Мелвіна, Трамп зберігає стратегічну неоднозначність щодо війни, заохочуючи Україну, але не беручи на себе прямі зобов’язання щодо підтримки з боку США. Його риторика змінилася, проте він продовжує дистанціювати Вашингтон від провідної ролі в конфлікті, перекладаючи відповідальність на Європу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул позитивно оцінив коментарі Трампа, але підкреслив, що настав час для активних дій Європи. Він наголосив, що не всі європейські держави виконали свої обіцянки перед Україною, і необхідно розглянути додаткові фінансові та військові можливості, хоча посилити зусилля в галузі безпеки буде непросто.

Двоє анонімних чиновників, опитаних Reuters, також зауважили, що заяви Трампа можуть свідчити про його намір, щоб тепер Європа взяла на себе більшу частину допомоги Україні.

"Він, здається, прощається, чи не так? Але завтра все може змінитися. У будь-якому разі: для нас все ясно. Ми знаємо, що маємо робити", – сказав західноєвропейський чиновник.

Високопоставлений дипломат зі Східної Європи зазначив, що коментарі Трампа щодо України мали на меті показати його відсторонення від конфлікту, натякаючи, що відповідальність тепер лежить на Європі.

За словами Ярослави Барб’єрі з Українського форуму Чатем-Хаусу, Трамп починає усвідомлювати, що Путін його обманював.

"Я думаю, що Трамп також шукає вихід, щоб зберегти свій імідж ефективного посередника у мирних переговорах, намагаючись перекласти провину на Росію та європейців... щоб у разі продовження війни в Україні це не було його провиною", - резюмує вона.

Чи зможе Україна повернутись до кордонів 1991 року - думка експерта

Як писав Главред, політтехнолог Тарас Загородній в інтерв’ю 24 каналу зазначив, що саме за президентства Дональда Трампа Україна має реальні шанси відновити контроль над усіма своїми територіями. Він підкреслив, що несподівана заява Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським, де прозвучав акцент на ролі підтримки ЄС та НАТО, є важливим сигналом і свідченням зростання суб’єктності України.

"Сюди і Кіт Келлог не просто так приїжджав: він проводив зустрічі, дивився на настрої, бачив розробки нашого ВПК і робив відповідні звіти. Вони показали, що Україна не зламається і тому доведеться йти на співпрацю", – зауважив політтехнолог.

Заяви Трампа про Україну - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп несподівано переглянув свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатен повернути всі окуповані території. Про це повідомляє The New York Times.

За словами президента України Володимира Зеленського, Трамп усвідомив, що Україна не може й не буде обмінюватися землями з державою-агресором Росією.

Фактично Трамп здійснив різкий поворот від закликів до територіальних поступок до тверджень, що Україна здатна відновити контроль над усією своєю територією. На зміну трактуванню переговорів як найреалістичнішого варіанту підтримки Києва прийшло переконання у можливості повного звільнення країни. В Ske News назвали 4 причини таких заяв Трампа.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

"Все може змінитись вже завтра": Трамп послав новий сигнал щодо війни - чого чекати

Здоров'я підводить Кадирова: аналітик спрогнозувала проблеми для Чечні і Кремля

12:43

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

12:39

Трамп назвав Росію "паперовим тигром" - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

