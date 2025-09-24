У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах: вміщатимуть до 50 осіб

Йдеться не про поодинокі пілотні проєкти, а про системний підхід.

https://glavred.net/ukraine/v-zaporozhe-postroyat-modulnye-ukrytiya-vo-dvorah-budut-vmeshchat-do-50-chelovek-10700849.html Посилання скопійоване

У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах / колаж: Главред, фото: Akzent.zp.ua, УНІАН

Коротко:

Модульні конструкції частково помістять під землю

Модульні укриття мають намір встановлювати масово

У Запоріжжі у дворах багатоповерхових будинків побудують спеціальні модульні укриття. Про це пише Akzent.zp.ua.

Як зазначив голова Запорізької ОДА Іван Федоров, сьогодні під час повітряної тривоги не всі мешканці мають можливість оперативно спуститися до захищеного приміщення. У багатьох будинках відсутні підвали, а ті, що є, часто перебувають у занедбаному стані та не відповідають вимогам безпеки.

відео дня

Споруди, які будуватимуть, - це модульні конструкції, частково заглиблені під землю. Вони зможуть вміщати від 30 до 50 осіб одночасно, мешканці під час сигналу тривоги виходять із квартир просто на подвір'я, де знаходиться безпечне місце для укриття.

"Таким чином, відпаде необхідність шукати доступ до підвалів або бігти до найближчої офіційної схованки, яка може бути за кілька кварталів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, йдеться не про поодинокі пілотні проєкти, а про системний підхід. Якщо проєкт отримає остаточне схвалення Міністерства розвитку громад, то модульні укриття встановлюватимуть масово - у Запоріжжі та в інших населених пунктах області.

Наразі тривають заключні перемовини щодо фінансування та організації будівництва. Влада сподівається, що реалізація ініціативи дасть змогу людям почуватися більш захищеними у своїх районах навіть у найскладніші моменти.

Атаки РФ на Запоріжжя - останні новини

Як писав Главред, з вибухів і пожеж почався в Запоріжжі ранок понеділка, 22 вересня. Російська армія направила на місто щонайменше п'ять авіабомб. Загинули люди.

З вечора 15 вересня і вночі 16 вересня в Запоріжжі прогриміли вибухи. Повітряні сили України повідомляли про пуски крилатих ракет на Запорізьку область. У місті постраждали автомобілі, вибито вікна та пошкоджено фасади, а в одному з районів виникло загоряння.

Пізніше стало відомо, що росіяни били КАБами, балістикою та з РСЗВ. По Запоріжжю було завдано щонайменше 10 ударів. Відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей 4 і 17 років. Вони перебувають під наглядом медиків. Одна людина - 41-річний чоловік - загинула.

У серпні російські окупанти атакували фугасними авіаційними бомбами базу відпочинку в Запорізькому районі. Поранення дістали 12 осіб, серед них - четверо дітей.

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред