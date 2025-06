Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області: що відомо

Коротко:

Російські війська в межах літнього наступу вперше за три роки війни увійшли на територію Дніпропетровської області, повідомляє The New York Times. Це може свідчити про зміну динаміки бойових дій.

За даними українських офіцерів, які перебувають у цьому районі, ще минулими вихідними невеликі підрозділи росіян почали переходити з Донецької області до Дніпропетровської. Карта бойових дій, складена вашингтонським Інститутом з вивчення війни, вже фіксує присутність російських сил на цій території.

Попри це, як нагадує NYT, у Москві неодноразово заявляли, що не мають наміру захоплювати цей регіон. Аналітики та військові оцінюють дії росіян як радше символічні й стратегічні: вони мають на меті деморалізувати українське населення та укріпити позиції в сусідніх зонах.

"Ворог використовує тактику малих груп — від двох до чотирьох, іноді шість солдатів, що переміщаються від лінії лісу до лінії лісу або від будівлі до будівлі", — розповів The New York Times офіцер з позивним "Барбаросса" з 72-ї бригади ЗСУ, яка зараз стримує російські атаки в регіоні. За його словами, Росія зосередила в районі значні сили й може намагатися просунутися далі.

Українські військові наголошують, що ворог просунувся лише на кілька ліній дерев і поки не контролює жодного населеного пункту. Чи зможе РФ утримати ці позиції — наразі невідомо.

У матеріалі також зазначається, що у випадку подальшого просування вглиб Дніпропетровщини позиції України на переговорах про можливий обмін територіями можуть послабитися.

Крім того, контроль над прикордонною зоною між Дніпропетровською та Донецькою областями може дати Росії перевагу для завершення окупації Донеччини та полегшити наступ на Покровськ.

Як підкреслює NYT, просування Росії ілюструє її поступ на фронті. Водночас тактика ворога змінилася: замість масованих атак, як у боях за Бахмут, нині використовуються невеликі штурмові групи, які шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу та постійні обстріли оголосили обов’язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району. З цих населених пунктів, розташованих біля кордону з Донецькою областю, вже евакуювали 400 дітей, ще 26 залишаються на місці.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу у живій силі. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Також росіяни намагаються активно просуватися на декількох ділянках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

