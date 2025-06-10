"Рвуться і штурмують": в ЗСУ розповіли, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину

Окупанти кілька тижнів поспіль намагаються прорватися в Дніпропетровську область, розповів Владислав Волошин.

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Росіяни не зайшли в Дніпропетровську область/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, 23 окрема механізована бригада

Ключові тези Волошина:

Росіяни не зайшли в Дніпропетровську область

Окупанти кілька тижнів безуспішно намагаються прорватися

ЗСУ відбивають штурми ворога і не допустили втрат позицій

Російські війська не вийшли до кордону Дніпропетровської області. На їхньому шляху залишаються кілька населених пунктів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі "Ми-Україна".

За його словами, окупанти намагаються захопити населені пунки і прорватися на Дніпропетровщину вже кілька тижнів поспіль, але безуспішно. Волошин зазначив, що на шляху ворога стоїть Зелене Поле та Вільне Поле.

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"Тому говорити, що вони зайшли в Дніпропетровську область - це лише популістські лозунги, які вони використовують для власного ІПСО. Так, вони дійсно туди рвуться і проводять велику кількість штурмових дій, проте Сили оборони їх туди не пускають, і відбивають штурми", - розповів речник Сил оборони Півдня.

Речник наголосив, що втрат позицій на цьому напрямку в українських захисників не було вже кілька днів.

Також Волошин заявив, що острівна зона на Дніпрі залишається повністю під контролем ЗСУ. Росіяни щодня здійснюють до семи невдалих спроб захопити плацдарм на островах або просунутися до Антонівських мостів, однак зазнають значних втрат.

"Противник намагається в південній частині острівної зони захопити хоч якийсь плацдарм на якомусь з островів - але нічого йому не вдається. Противник також намагається підійти до наших захисників, які тримають оборону біля Антонівських мостів - проте там він теж не має жодних успіхів. Щодня противник здійснює до семи таких спроб, але несе чималі втрати", - наголосив він.

Що відбувається біля Дніпропетровської області - подробиці

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу та постійні обстріли оголосили обов’язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району. З цих населених пунктів, розташованих біля кордону з Донецькою областю, вже евакуювали 400 дітей, ще 26 залишаються на місці.

Російських окупантів немає на території Дніпропетровської області та поблизу її кордонів, заявив 9 червня речник угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов. Він спростував заяви ворога про прорив у регіон і назвав їхні повідомлення інформаційними провокаціями.

Проте російські війська продовжують наступ на Дніпропетровщину, маючи значну перевагу у живій силі, повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї бригади. Противник намагається вийти на адміністративний кордон області.

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Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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