'Вони хочуть отримати хоч щось': де найскладніша ситуація на фронті

Російські окупанти кидають у штурм своїх людей, не рахуючи втрати, каже Володимир Зеленський.

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РФ активно просувається на Сумському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОК Запад, МО РФ

Що відомо:

РФ намагається просуватися на фронті

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Сумському напрямках

Росіяни намагаються активно просуватися на декількох ділянках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

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"Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування", - сказав президент.

Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:

Відео зі зверненням Володимира Зеленського / фото: скріншот

Він також додав, що сьогодні відбулось засідання Ставки, на якій обговорювалась ситуація на фронті, створення та розвиток корпусів, а також удари по російських воєнних об'єктах, які РФ використовує для ударів по Україні.

"Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", - додав Зеленський.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська просуваються територією Сумської області. Наразі їм вже вдалося захопити деякі населені пункти.

Раніше повідомлялося, що через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами. Цю силу окупанти хочуть переправити на Сумщину.

Напередодні стало відомо, що попри те, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, вона знаходиться під контролем Збройних сил України, тому підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.

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