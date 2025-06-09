'Вони хочуть отримати хоч щось': де найскладніша ситуація на фронті

Що відомо:
- РФ намагається просуватися на фронті
- Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Сумському напрямках
Росіяни намагаються активно просуватися на декількох ділянках фронту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.
"Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування", - сказав президент.
Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:
Він також додав, що сьогодні відбулось засідання Ставки, на якій обговорювалась ситуація на фронті, створення та розвиток корпусів, а також удари по російських воєнних об'єктах, які РФ використовує для ударів по Україні.
"Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", - додав Зеленський.
Ситуація у Сумській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська просуваються територією Сумської області. Наразі їм вже вдалося захопити деякі населені пункти.
Раніше повідомлялося, що через Маріуполь країна-агресорка Росія 7 та 8 червня перекидала чималу кількість військової техніки та живої сили: понад 10 САУ, системи ППО, колони на більш як 40 вантажівок з БК та окупантами. Цю силу окупанти хочуть переправити на Сумщину.
Напередодні стало відомо, що попри те, що ситуація на кордоні Сумської області напружена, вона знаходиться під контролем Збройних сил України, тому підстав для евакуації з міста Суми поки що немає.
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