Воєнкори РФ заявили про рух окупантів на Харків: в ЦПД вийшли із заявою

У відомстві повідомили, наскільки озвучена росіянами інформація відповідає дійсності.

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В ЦПД повідомили, що насправді відбувається на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Що сказав Коваленко:

Росіяни брешуть про стрімкий наступ на Харківщині

Ворог здійснює розвідку боєм на півночі області

Воєнкори країни-агресорки Росії у Мережі масово почали повідомляти про нібито стрімкий наступ у Харківській області. Їхні заяви свідчать про те, що ворожа армія нібито ледь не рухається до Харкова.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram спростував цю інформацію та повідомив, що насправді зараз відбувається у Харківській області та до яких дій вдається противник.

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За його даними, мова про масштабний прорив не йде, це не більш ніж чергова брехня росіян. Окупанти здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами на півночі Харківщини.

"Основні зусилля ворога в області зосереджені на Купʼянському напрямку", - додав він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація у Харківській області - останні новини

Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що на Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій. Також ворог накопичує резерви в районах Вовчанська і Дворічного.

Напередодні військовий повідомив, що окупанти вирішили використовувати легкоброньовану та броньовану техніку для швидкого перекидання особового складу на Харківщині, однак це не спрацювало на руку ворогу.

Нагадаємо, згідно з низкою західних джерел, Росія перекинула близько 50 тисяч військовослужбовців із Курської області в Харківську область України, де має певні успіхи.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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