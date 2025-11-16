Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

Українські військові повідомили про чергову інформаційну провокацію РФ у Куп’янську, яка покликана замаскувати провали окупантів на цьому напрямку.

Командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Росіяни в Куп'янську отримали наказ "розмахувати російськими прапорами"

Ворог намагається такими відео нібито показати нібито окупацію міста

Дії росіян допомагають ЗСУ виявити поодинокі групи солдатів РФ у місті

Російські військові в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Таким чином наказ російського командування допомагає українським захисникам виявляти розкидані по місту малі піхотні групи ворога. Про це повідомляє Угруповання об'єднаних сил ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що російські військові почали вкладати свої прапори в пакунки для підрозділів, які доставляють у місто за допомогою дронів.

"Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа", - йдеться у повідомленні.

Українські військові наголосили, що окупацію населеного пункту неможливо зобразити чи підмінити показовими діями. Попри заяви російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна та російського Генштабу про нібито "оточення" міста та українських підрозділів, більша частина Куп’янська залишається під контролем Сил оборони, а російські групи на півночі відрізані від сухопутних шляхів забезпечення.

В Угрупованні об'єднаних сил ЗСУ вказали на те, що така демонстративна акція є лише спробою приховати очевидну неправду російського керівництва та створити ілюзію успіху.

"Водночас Сили оборони України вдячні російським командирам за те, що подібними акціями допомагають "підсвітити" розкидані Куп’янськом малі групи піхоти. Це полегшує роботу українським дронарям. Російським же військовослужбовцям, що отримали такий наказ, радимо пожити ще - для чого достатньо лише змінити прапор на білий", - резюмують військові.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Куп'янську - думка військового

Як писав Главред, українські військові проводять у Куп’янську Харківської області операцію, спрямовану на зачистку міста та перекриття ворожих логістичних шляхів. Про це заявив заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі Еспресо.

Він зазначив, що підрозділи працюють у Куп’янську вже давно. Нині триває активна фаза операції, в рамках якої завдання перерізати логістику ворога фактично виконано, також триває зачистка міста. Підсумки будуть озвучені командуванням.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові просуваються на Покровському напрямку та за минулу добу змогли зачистити від противника 26,6 км² території, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Російські війська тим часом активно перекидають техніку та особовий склад до передової, намагаючись посилити тиск у Пологівському й Гуляйпільському районах Запорізької області, зазначив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Попри гучні заяви Путіна про нібито оточення українських сил, російські окупанти поступово втрачають контроль над Куп'янськом на Харківщині, повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: Угруповання об'єднаних сил (УОС) Угруповання об'єднаних сил (УОС) — структурний підрозділ в складі Збройних сил України, створене 20 жовтня 2025 року. Угруповання відповідає за Харківську область та прилеглі території. Корпуси, зосереджені на даному напрямку, були підпорядковувані УОС, повідомляє Вікіпедія. Командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який перед цим керував ОСУВ "Хортиця" (пізніше переформатоване у ОСУВ "Дніпро"). Начальником управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил став Віктор Трегубов. Угруповання УОС продовжили оборону, зокрема, на Купʼянському напрямку

