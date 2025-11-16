РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

Андрющенко повідомив, що зафіксовано переміщення колон живої сили та інженерної техніки росіян.

Андрющенко сказав, кури росіяни колонами перекидають техніку й живу силу / Колаж: Главред, фото deepstatemap, скріншот із відео

Росіяни активізувалися на Запорізькому напрямку

Ворог туди активно перекидає техніку та живу силу

Російські загарбники активно стягують техніку та особовий склад до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, ці два напрямки у Запорізькій області стали пріоритетом із середини тижня.

"Зафіксовано переміщення організованих колон живої сили й інженерної техніки. Середня кількість одиниць техніки в колоні – від 35 до 50. Переважно нові транспортні засоби без маркування. Точково – підрозділи морської піхоти із залишків, які розміщені в Маріуполі", – йдеться в повідомленні.

Він додав, що на півночі Донецької області, зокрема мова йде про Покровський напрямок, із Маріупольсько-Бердянської агломерації перекинули "новоконтрактників" після завершення навчань.

"Перекидання також відбувалося колонами в супроводі військової поліції. Усі – марковані V. Окремо варто зазначити, що основною артерією насичення Покровського напрямку лишається маршрут: Ростовська область – пункт пропуску Успенівка – Донецьк. Також активно задіяно залізничні вузли Іловайська й Волновахи. У підсумку можна стверджувати, що росіяни докладають максимальних оперативних зусиль, аби забезпечити рівень тиску достатньою кількістю живої сили. Досить активно", – резюмував він.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити декілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

