Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

Юрій Берендій
16 листопада 2025, 14:43
914
Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Куп’янському напрямку, де російські плани з оточення міста зазнали краху, вказав Трегубов.
Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом
Росіяни втрачають контроль над стратегічним містом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни втрачають контроль над Куп'янськом
  • Прогнози про швидку окупацію міста виявились передчасними
  • Обидві сторони мають проблеми з логістикою

Російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над містом Куп'янськ в Харківській області попри бравурні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна про оточення українських підрозділів. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов пояснив, що зараз серед кількох напрямків найбільш актуальними залишаються чотири, серед них - Куп'янський.

відео дня

"Там, де ще Путін оголошував про те, що там усі оточені, що ось він зараз покаже це журналістам, щось більше він цього не заявляє. Бо цього як тоді не було, так і зараз немає щобільше, навпаки, йде тенденція до того, що росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом. Тими районами, де вони були. Це північні райони, де вони зайшли, де вони намагалися закріпитися, але станом на зараз їх там трішки поменшало внаслідок ефективних контрдій. І це поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес", - вказав він.

За його словами, прогнози про швидке захоплення Куп’янська виявилися передчасними, і нині вже очевидно, що російські заяви були надто поспішними. Водночас ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

Дивіться відео про ситуацію в Куп'янську:

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом
/ Фото: скріншот

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил наголосив, що труднощі відчувають обидві сторони. Ефективного підвезення ресурсів до міста фактично немає, адже російська логістика практично не працює, а українська — значно ускладнена. Через це підрозділи всередині міста мають проблеми з отриманням підкріплення, боєприпасів і навіть провізії.

Попри це, логістика України все ж залишається налагодженішою, а російські сили там помітно ослабли і в чисельності, і в якості, тому ситуація для противника є ще більш проблемною.

"Тому тут ми можемо сказати, що хоч ми не можемо казати про якісь результати, бо про це ще йде, але ми можемо сказати про певну зміну динаміки і про те, що росіяни знову в своїх обіцянках облажалися принаймні на цьому напрямку", - резюмує він.

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка ціль росіян - думка експерта

Як писав Главред, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що ворог використовуватиме всі можливі засоби, аби взяти Куп'янськ, адже це дало б змогу перерізати логістику Сил оборони та отримати контроль над залізничною гілкою, яка тягнеться вздовж фронту від Харкова до Луганщини.

Завдяки цьому російські війська могли б гнучкіше перекидати підрозділи. Якщо ж окупанти зуміють захопити Куп’янськ, вони не зупинятимуться, а спробують просунутися до Куп’янська-Вузлового, що розташований за 8 кілометрів. Саме цей населений пункт є для них ключовою ціллю.

"Це залізничний вузол, який тягнеться на кілька напрямків: на захід – у бік Харкова, на південь – на Лиманський напрямок, на схід – на окуповане Сватове, а на північ – на Валуйки Білгородської області та Воронезьку область, де у росіян тилові райони", - пояснив Лакійчук.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри противника і працюють над тим, щоб їх зірвати. Про це повідомив військовий експерт та боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, наразі українські сили активно намагаються порушити логістичні маршрути армії РФ на Запорізькому напрямку.

Сили оборони успішно б’ють по шляхах постачання ворога поблизу Покровська на Донеччині. За даними 7 корпусу ДШВ ЗСУ, авіаударом було знищено дорогу, що сполучає Селидове з Покровськом.

Українські війська залишили село Нововасилівське у Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Купянск Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:37Фронт
РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:43Фронт
Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

16:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот від Всесвіту: хто виявиться щасливчиком

Останні новини

17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями – відкриття історика змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Реклама
14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

Реклама
11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

05:33

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіакуВідео

04:30

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

03:31

Зроблять ривок уперед: на які ТОП-5 знаків чекають приємні сюрпризи до кінця року

02:33

"Вічний негатив": ображений Пресняков пішов проти батька-путініста

01:42

Спідометр "бреше" про швидкість автомобіля - чому і чим краще користуватися

00:35

На Марсі знайшли таємні підземні сховища: вчені допустили сліди інопланетян

15 листопада, субота
23:42

Росіяни розстріляли українських військових на Запоріжжі: стала відома кількість жертв

22:51

"Кожен квартал важко відбивати у ворога": військовий розповів про бої біля Покровська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти