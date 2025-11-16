Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містом

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Куп’янському напрямку, де російські плани з оточення міста зазнали краху, вказав Трегубов.

Росіяни втрачають контроль над стратегічним містом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над містом Куп'янськ в Харківській області попри бравурні заяви російського диктатора та воєнного злочинця Путіна про оточення українських підрозділів. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов пояснив, що зараз серед кількох напрямків найбільш актуальними залишаються чотири, серед них - Куп'янський.

"Там, де ще Путін оголошував про те, що там усі оточені, що ось він зараз покаже це журналістам, щось більше він цього не заявляє. Бо цього як тоді не було, так і зараз немає щобільше, навпаки, йде тенденція до того, що росіяни дуже поступово, але втрачають контроль над містом. Тими районами, де вони були. Це північні райони, де вони зайшли, де вони намагалися закріпитися, але станом на зараз їх там трішки поменшало внаслідок ефективних контрдій. І це поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес", - вказав він.

За його словами, прогнози про швидке захоплення Куп’янська виявилися передчасними, і нині вже очевидно, що російські заяви були надто поспішними. Водночас ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил наголосив, що труднощі відчувають обидві сторони. Ефективного підвезення ресурсів до міста фактично немає, адже російська логістика практично не працює, а українська — значно ускладнена. Через це підрозділи всередині міста мають проблеми з отриманням підкріплення, боєприпасів і навіть провізії.

Попри це, логістика України все ж залишається налагодженішою, а російські сили там помітно ослабли і в чисельності, і в якості, тому ситуація для противника є ще більш проблемною.

"Тому тут ми можемо сказати, що хоч ми не можемо казати про якісь результати, бо про це ще йде, але ми можемо сказати про певну зміну динаміки і про те, що росіяни знову в своїх обіцянках облажалися принаймні на цьому напрямку", - резюмує він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яка ціль росіян - думка експерта

Як писав Главред, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначив, що ворог використовуватиме всі можливі засоби, аби взяти Куп'янськ, адже це дало б змогу перерізати логістику Сил оборони та отримати контроль над залізничною гілкою, яка тягнеться вздовж фронту від Харкова до Луганщини.

Завдяки цьому російські війська могли б гнучкіше перекидати підрозділи. Якщо ж окупанти зуміють захопити Куп’янськ, вони не зупинятимуться, а спробують просунутися до Куп’янська-Вузлового, що розташований за 8 кілометрів. Саме цей населений пункт є для них ключовою ціллю.

"Це залізничний вузол, який тягнеться на кілька напрямків: на захід – у бік Харкова, на південь – на Лиманський напрямок, на схід – на окуповане Сватове, а на північ – на Валуйки Білгородської області та Воронезьку область, де у росіян тилові райони", - пояснив Лакійчук.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри противника і працюють над тим, щоб їх зірвати. Про це повідомив військовий експерт та боєць Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, наразі українські сили активно намагаються порушити логістичні маршрути армії РФ на Запорізькому напрямку.

Сили оборони успішно б’ють по шляхах постачання ворога поблизу Покровська на Донеччині. За даними 7 корпусу ДШВ ЗСУ, авіаударом було знищено дорогу, що сполучає Селидове з Покровськом.

Українські війська залишили село Нововасилівське у Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

