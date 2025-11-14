У Куп'янську - менш ніж 50 росіян, вони 'відрізані' один від одного - військовий

Коли росіяни побачили, що ситуація в Куп'янську не дуже складається, вони основні зусилля перенесли на схід і південь від міста.

У Куп'янську залишається менше 50 росіян / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Ситуація на куп'янському напрямку залишається важкою

Перевага зараз більше на боці України

Противник утримує позиції тільки в північних районах Куп'янська

У Куп'янську залишається щонайменше півсотні окупантів, відрізаних від основних сил, із порушеною логістикою, під постійним тиском українських підрозділів. Про це 14 листопада заявив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на куп'янському напрямку залишається важкою, але перевага зараз більше на боці України, хоча "лід крихкий". Він зазначив, що російський план просунутися вглиб міста провалився: прориву в південну частину Куп'янська, якого очікували 10 днів тому, так і не відбулося.

Трегубов пояснив, що зараз противник утримує позиції тільки в північних районах міста, але перебуває там у важкому становищі.

"Противника, згідно з перехопленнями, залишається трохи менше ніж 50 осіб. І вони зараз, відповідно, відрізані і один від одного, і від своїх основних сил, просто через те, що логістика порушена - і логістика ефективно порушена. Незважаючи на те, що до них намагаються перекидати ті чи інші сили, до них намагаються відійти інші групи, зараз це стало зовсім незручно через дуже високу активність українських дронів", - пояснив він.

Основні зусилля РФ змістилися на північ від Куп'янська.

"Коли росіяни побачили, що ситуація в місті не дуже складається, вони основні зусилля перенесли на схід і південь від міста і намагаються ліквідувати український плацдарм як такий узагалі на лівому березі річки Оскіл. Якби їм це вдалося, це створило б для міста такі проблеми, що там вже тоді української логістики могло б не стати, і відповідно тоді і місто утримувати було б дуже важко. Але зараз їм це теж не вдається. Просто ми бачимо перенесення зусиль туди і відповідних заходів вживаємо", - поінформував речник.

Начальник управління комунікації наголосив, що водночас РФ активізувалася в сусідніх напрямках. У Великобурлуцькому районі окупанти намагаються відсунути лінію контролю від російського кордону всередину української території та мають обмежені тактичні успіхи - зайняли кілька дрібних локацій: невеликі населені пункти, посадки та поля. Також, як додав речник, триває тиск на вовчанському напрямку, де оперативна ситуація залишається складною.

Які плани окупантів - думка військового

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область і прорватися в Дніпропетровську. Наразі є серйозна загроза для цього регіону, адже ворог уже має тактичний успіх. Про це заявив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Ворог сформував нові загрози для Сил оборони України на півдні Дніпропетровської області. Військовий акцентував увагу на тому, що рік тому наші війська утримували позиції в населеному пункті Українка на Донеччині, а зараз бійці ЗСУ намагаються утримати позиції на кордоні Дніпропетровської області.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Речник оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Економічні вісті, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

