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Чому РФ так вперто штурмує Покровськ: експерт розкрив плани ворога і чим це загрожує

Руслан Іваненко
23 липня 2025, 02:10
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Експерт попереджає, що втрата Покровська може спричинити ефект доміно на значній частині східного фронту.
ВСУ, Война, Фронт
Окупанти зосереджують велику частину своїх сил на Покровському напрямку/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Росія штурмує Покровськ із трьох напрямків
  • Ворог намагається перерізати трасу на Павлоград
  • У місті помічено активність російських ДРГ

Російські окупаційні війська зосередили значні сили на Покровському напрямку та намагаються штурмувати місто з трьох боків. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Дійсно, Покровськ – складна ситуація, вона однозначно не сталася так, бах і здрастє вам. Ця проблема довкола Покровська накопичувалася, значною мірою не з нашої вини. Ворог кинув на Покровський напрямок все, що міг, власне, половина всього угруповання сил російських, які вдерлися в Україну, зараз воюють на різних ділянках фронту, вона сконцентрована довкола Покровська з трьох напрямків", — зазначив експерт.

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За його словами, ворог намагається наступати з півдня, а також намагається обійти Покровськ із південного заходу, щоб перерізати важливу трасу на Павлоград.

"Ну, тут розмови про вклинення у Дніпропетровську область. Ну і останній поки акт цієї сцени, що розвивається, це перерізання противником траси Покровськ-Костянтинівка", — додав Лакійчук.

Він пояснив, що окупанти раніше намагалися одночасно просуватися на Покровськ і Костянтинівку, однак згодом зосередили зусилля саме на Покровську.

"Зараз ми бачимо, от очевидна картинка: Покровськ-Мирноград, агломерація опинилася в чаші оточення з трьох боків. Фактично це, м'яко кажучи, дуже небезпечна ситуація, а враховуючи те, що Покровськ є ключем, чому вони концентруються тут. Покровськ – такий ключ для прикриття для всього лівого флангу нашого, для агломерації Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ. Це тил для Торецьк – Часів Яр", — пояснив він.

Лакійчук попередив, що втрата Покровська може мати катастрофічні наслідки.

"Втрата Покровська може призвести до ефекту доміно на цілій ділянці фронту", — застеріг експерт.

Чому РФ так вперто штурмує Покровськ: експерт розкрив плани ворога і чим це загрожує
Покровськ / Інфографіка: Главред

Окрім того, за його словами, активність російських диверсійно-розвідувальних груп у місті свідчить про підготовку до нової хвилі штурмів.

"Тут ви трошечки акцент робите на диверсії, диверсійні групи. А треба в тому числі звернути на другу складову, ДРГ — це диверсійно-розвідувальний, військову розвідку вкидають в тил противника для того, щоб дізнатися наші позиції перед вирішальними штурмами. Тож ДРГ в Покровську – це свідчення того, що з дня на день ситуація буде загострюватися значно. Ворог іде, не хотів би казати на останній штурм, на штурм Покровська", — сказав він.

На думку Лакійчука, ситуація в районі Покровська вже наближається за масштабами до оборони Авдіївки чи Бахмута.

"Ну вже можна порівнювати десь з Авдіївкою, з Бахмутом, обороною Бахмута. І як розосередити наші сили для того, щоб мати максимальний ефект при обороні міста, не втратити тих стратегічних і оперативних переваг, які ми маємо, втрачаючи поступово Покровський вузол", — підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти намагаються наступати на Покровськ, щоб наблизитись до своєї цілі - повне захоплення Донецької області. Перші ворожі диверсійно-розвідувальні групи вже помітили у самому Покровську.

Крім того, окупаційні війська країни-агресорки Росії змінюють тактику ведення бойових дій у Донецькій області через велику кількість дронів на лінії зіткнення.

Також до кінця 2025 року Україна може перейти у наступ на локальному рівні. Про це, як пише Sky News, заявив військовий аналітик видання Майкл Кларк.

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Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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