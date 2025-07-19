Позбавити РФ можливості штурмувати: військовий вийшов із заявою про наступ ЗСУ

Україна може піти у наступ, але для цього мають бути виконані деякі умови.

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Що потрібно зробити Україні для того, щоб з'явилася можливість для наступу / Колаж: Главред, фото: ГУР, Генштаб ЗСУ

Що сказав Федоренко:

Окупанти переважають в силі і засобах, тому наразі український наступ неможливий

Україні потрібно знищувати потенціал ворога далекобійними атаками

Наразі ЗСУ ефективно обороняються і покращують своє становище

Україна перебуває в позиції оборони по усій лінії фронту і говорити про новий наступ наразі зарано. Про це в етері КИЇВ24 заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, армія країни-агресорки Росії наразі переважає численно і за силами і за засобами, тому перш за все для наступальних дій Україні потрібно позбавити противника можливості штурмувати на окремих ділянках фронту.

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Для цього потрібно більше ракетного озброєння та безпілотників, які б могли завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях та безпосередньо у самій Росії.

Саме це дозволить поставити ворога у позицію оборони, після чого, при певних передумовах, наступ ЗСУ стане можливим. Але поточна ситуація на фронті вказує на те, що українські військові максимально ефективно обороняються.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ЗСУ мають всі шанси вибити окупантів з території Сумської області. Станом на сьогодні ворожі сили на цій ділянці фронту вже зупинені.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що 18 липня українські військові успішно зупинили спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи, яка намагалася проникнути до Покровська в Донецькій області.

Напередодні речник УДА Братчук заявив, що на Кінбурнській косі з'явився український прапор, що має символічне значення, навіть попри відсутність офіційного підтвердження про перебування там підрозділів ЗСУ.

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Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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