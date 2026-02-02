РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

Окупанти посилили тиск на Запорізькому напрямку.

Окупанти просунулися біля двох сіл у Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, DeepState

Коротко:

РФ просунулася поблизу Добропілля та Приморського

У січні ворог окупував 245 кв. км території України

Активність штурмів знизилася всього на 4% порівняно з груднем

Російські окупанти змогли просунутися поблизу двох населених пунктів на Запорізькому напрямку. Свіжі карти опублікував аналітичний проект DeepState.

Зокрема, армія РФ просунулася ворог поблизу Добропілля в Гуляйпільському районі та в Приморському в Василівському районі.

Добропіль на карті / DeepState

Приморське на карті / DeepState

Також в DeepState повідомили, що в січні ворог окупував 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні або листопаді минулого року.

"Несподіваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій – всього на 4% менше, ніж було в грудні, хоча більшість військових кажуть, що січень все ж відносно менш напружений, ніж минулий місяць", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 33% всіх штурмів припадає на Покровський напрямок. На друге місце піднявся Гуляйпільський, де було 21% від усіх атак. Одразу за ними йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) і Олександрівський (8%) напрямки.

Негативним рекордсменом став Слов'янський напрямок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Динаміка окупації / Інфографіка: DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 1 лютого Сили оборони України завдали ударів по ремонтній базі, пунктах управління БПЛА та інших військових об'єктах противника. Удари по росіянах відбулися на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також у Курській і Брянській областях РФ.

Росія збільшує чисельність окупантів у Сумській області. Ворог намагається наступати. Про це заявило джерело в розвідці однієї з бригад.

Росія не відмовилася від планів захопити Одесу і Миколаїв, а також прагне встановити контроль над Затокою в Одеській області. Селище має стратегічне значення для ворога. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За даними Bloomberg, кількість загиблих російських військових у війні проти України різко збільшилася упродовж останніх тижнів. За оцінками європейських урядів і розвідки, якщо така динаміка збережеться, Кремль не зможе компенсувати втрати без нової хвилі мобілізації.

У що обходиться РФ війна в Україні

До весни кількість російських і українських солдатів, які загинули, були поранені або зникли безвісти під час війни РФ в Україні, досягне двох мільйонів осіб. При цьому втрати російської окупаційної армії вдвічі більші порівняно з втратами Сил оборони України. Про це пише видання The New York Post з посиланням на дослідження.

Згідно з останніми оцінками аналітичного центру CSIS, розташованого у Вашингтоні, Москва зазнала втрат у розмірі близько 1,2 мільйона осіб - це вдвічі більше, ніж в Україні (600 тисяч).

Зокрема, Москва втратила близько 325 тисяч солдатів з початку вторгнення в Україну чотири роки тому, що суперечить заявам президента Росії Володимира Путіна.

"Жодна велика держава не зазнала таких втрат або жертв з часів Другої світової війни", - заявив виданню The Post провідний автор дослідження Сет Джонс.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

