Британія була "за лаштунками" переговорів: стали відомі деталі плану перемир'я

Над початком мирного процесу працювали не лише американці, а й радник із національної безпеки британського прем'єра Кіра Стармера.

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Британія консультувала Україну перед переговорами в Джидді / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/ermaka2022

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Хто консультував Україну перед переговорами в Джидді

Які основні пункти договору про перемир'я

Велика Британія брала активну участь у закулісних переговорах між США та Україною в Саудівській Аравії. Про це повідомив журналіст Bloomberg Алекс Вікхем у соцмережі X з посиланням на британські джерела.

За його словами, радник із національної безпеки британського прем'єра Кіра Стармера Джонатан Пауелл разом із радником президента США з національної безпеки Майком Волтцем і французькими та німецькими колегами працював над планом перемир'я, щоб почати мирний процес.

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"У вихідні Пауелл зустрівся із Зеленським та Єрмаком у Києві. Вони підготували письмову пропозицію щодо "поетапного процесу" для подолання розриву зі США", - написав Вікхем.

Журналіст також повідомив, що, за його даними, лежить в основі перемир'я:

припинення вогню;

заходи зі зміцнення довіри, включно з обміном військовополоненими;

звільнення затриманих цивільних осіб;

повернення дітей;

потім - переговори для досягнення справедливого і міцного миру.

Зазначається, то детальний текст був узгоджений як з американською, так і з українською сторонами.

Вікхем пише, що держсекретар США Марко Рубіо проведе переговори з міністрами закордонних справ країн Великої сімки в Канаді.

Пауелл разом з європейськими колегами прибуде до Вашингтона в п'ятницю, щоб зустрітися з Волтцем, а Стармер зустрінеться з лідерами європейських країн і країн НАТО в суботу.

"За словами британського джерела, тепер м'яч перебуває в руках Росії. "Тепер, коли Україна зробила конкретну пропозицію про припинення вогню, м'яч перебуває в руках Росії. Чи дадуть вони відповідь взаємністю і припинять бойові дії, щоб провести серйозні переговори про міцний мир, чи продовжать вбивати невинних мирних жителів?", - додав Вікхем.

Переговори України і США в Саудівській Аравії

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України і США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання - почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. Водночас Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

На переговорах делегації України та США зробили важливі кроки для досягнення стабільного миру в Україні. Учасники переговорів дійшли згоди про введення тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ запропонував три ключові кроки на зустрічі з делегацією США: тиша в небі, тиша на морі, заходи встановлення довіри.

У Білому домі переговори України та США назвали "продуктивними".

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