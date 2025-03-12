Путін у військовій формі з'явився нібито на Курщині і заговорив про 'буферну зону'

Лідер РФ провів в Курській області нараду з командуванням.

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Путін нібито відвідав Курську область / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Путін нібито відвідав Курську область

Російський диктатор провів нараду з командуванням

Путін наказав "розгромити супротивника" та ставитися до українських полонених, як до терористів

Російський диктатор Володимир Путін нібито здійснив перший візит до Курської області після заходу Збройних сил України на територію регіону. Відповідні відео почали поширюватися в соціальних мережах у середу, 12 березня.

На кадрах видно, як Путін виходить з автомобіля та зустрічається з начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим. Примітно, що на відео він одягнений у військову форму.

відео дня

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час візиту Путін провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ.

Герасимов стверджує, що російська армія нібито повернула під контроль 86% територій, які займали українські сили. Він також заявив, що "Київ хотів створити стратегічний плацдарм у регіоні для відтягування російських військ із Донбасу", але ці плани, мовляв, провалилися.

Путін, своєю чергою, поставив завдання російській армії "розгромити супротивника" у найкоротші терміни. Також він доручив опрацювати питання створення "зони безпеки" вздовж кордону.

Окремо диктатор заявив, що захоплених у полон українських військових у Курській області російські окупанти мають ставитися як до "терористів".

Дивіться відео, де російський диктатор нібито прибув на Курщину:

Путін з'явився на Курщині / Фото: скріншот

Що кажуть у РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що візит Путіна має виключно пропагандистський характер, оскільки Курщина є особистим приниженням для російського диктатора.

"Путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що Курщина для нього є особистим приниженням і тепер Путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови", - написав Коваленко.

Ситуація на Курщині - останні новини

Нагадаємо, українські війська, ймовірно, організовано відходять із Курської області через російський наступ, пише Forbes. Два тижні тому російські дрони порушили лінії постачання ЗСУ, а 25 лютого удари по дорозі в Суджу вивели з ладу десятки транспортних засобів.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в передмістях Суджі та навколишніх районах тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та перенести бої на територію Сумщини й Харківщини.

Як повідомляв Главред, нардеп Костенко розповів, що тривають бої за Суджу: окупанти зайшли в місто, але повністю його не контролюють. Українське командування задіює резерви для стабілізації ситуації.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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