В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також в Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях і в усіх прифронтових громадах. Про це він повідомив під час години запитань до уряду.

За його словами, в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час повномасштабної війни не зазнала ударів ворога - з енергосистеми вибиті тисячі мегават потужностей.

Незважаючи на це, система залишається цілісною, а диспетчери "Укренерго" зберігають над нею контроль, хоча і змушені застосовувати значні обмеження споживання.

Глава уряду звернув увагу, що в окремих випадках необхідне обладнання для резервного та автономного живлення вже закуплено, проте його введення в експлуатацію затягується. Причинами таких затримок Шмигаль назвав як технічні складнощі, так і бюрократичні процедури, які уповільнюють процес підключення генераційних потужностей.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ситуація з впровадженням розподіленої генерації перебуває під контролем уряду. За зриви термінів і бездіяльність у цьому питанні передбачатиметься персональна відповідальність посадових осіб.

Денис Шмигаль також закликав бізнес в Україні максимально скоротити використання електроенергії для освітлення зовнішньої реклами та вивісок і, по можливості, поділитися нею з людьми.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу, вивіски, підсвічування, екрани. Якщо у вас є зайва енергія – віддайте її краще людям, сьогодні це найважливіше. Вуличне освітлення, паркове освітлення, вивіски, гірлянди – все це не має сенсу, якщо у людей не вистачає електроенергії", – сказав віце-прем'єр.

Крім того, Шмигаль повідомив про збільшення кількості "пунктів нездоланності", зокрема, визначені опорні пункти, які забезпечені додатковим обладнанням для обігріву, харчування, зарядки гаджетів і зв'язку. Крім цього, Шмигаль зазначив, що ведеться робота з міжнародними партнерами для залучення додаткової гуманітарної та технічної підтримки.

"В першу чергу потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту обладнання тощо. Зараз спільно з партнерами реалізуємо близько 42 спільних проєктів технічної допомоги на загальну суму близько 1 млрд дол.", - розповів віцепрем'єр.

Як писав Главред, в регіонах, що піддаються ударам з боку Росії, після кожної атаки будуть вводитися аварійні графіки відключень електроенергії, які будуть діяти приблизно тиждень. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Після цього, за його словами, енергосистему вдасться частково стабілізувати, і кількість черг відключень скоротиться до однієї або двох - до моменту наступного обстрілу.

Експерт зазначив, що для зменшення тривалості відключень електроенергії після майбутніх атак держава повинна більш активно заохочувати бізнес, підприємства та місцеву владу встановлювати додаткові гарантовані потужності з обов'язковим підключенням до об'єднаної енергосистеми. Водночас істотний вплив на ситуацію і надалі будуть мати погодні умови.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській та Харківській областях. Водночас у Міністерстві енергетики України зазначають, що найбільш напружена ситуація з енергозабезпеченням поки що зберігається в Києві та Київській області.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, енергетична ситуація в столиці зараз є безпрецедентно складною і раніше з подібними викликами Київ не стикався.

Увечері 15 січня в Києві сталася трагедія. Як повідомили місцеві влади, під час розвантаження генераторного обладнання, призначеного для забезпечення теплом житлових будинків, загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

