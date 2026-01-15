Рус
"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

Олексій Тесля
15 січня 2026, 12:14
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Українцям розповіли про відключення після ударів РФ

Головне:

  • Знеструмлено споживачів одразу в декількох областях України
  • Найскладніша ситуація залишається в Києві та Київській області

В результаті ворожих нічних ударів по енергетичній інфраструктурі країни знеструмлені споживачі в Житомирській та Харківській областях.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, на даний момент найскладніша ситуація з енергозабезпеченням залишається в Києві та Київській області.

"У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше введені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються", – зазначили в Міненерго.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи в столиці та Київській області тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови.

Що відомо про відключення електроенергії

Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються також в Одеській області. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Крім того, через негоду залишаються знеструмленими сім населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

"Довгостроково знеструмленими в результаті бойових дій по країні залишаються споживачі в прифронтових і прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", – підкреслили в міністерстві.

У Міненерго додали, що 15 січня в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Імовірність нових відключень: важливе попередження

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко попередив, що при похолоданні до близько -20 °C навантаження на енергосистему різко зросте. Для запобігання збоїв може знадобитися посилення балансування, через що можливі додаткові черги погодинних відключень. Він підкреслив, що це захід для збереження стабільної роботи мережі і закликав громадян бути готовими до змін у графіках.

Раніше в "Укренерго" розповіли про обмеження в енергопостачанні. Графіки відключень будуть змінюватися протягом доби залежно від регіону та рівня споживання.

Як писав Главред, якщо країна-агресор Росія повторно не буде атакувати Україну, то з завтрашнього дня в Києві буде поліпшення графіків відключень світла, заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами опинилися критична інфраструктура та житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

