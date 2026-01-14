Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

Працівник Київтеплоенерго загинув під час розвантаження генератора на Оболоні.

Місто висловлює співчуття родині загиблого / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/kyivteploenergo

Коротко:

Працівник Київтеплоенерго загинув на Оболоні

Інцидент стався під час розвантаження генератора

Місто висловлює щирі співчуття родині та колективу

Ввечері, 15 січня, в Києві сталася трагічна подія: під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Інцидент стався в Оболонському районі, де наразі комунальники активно працюють над забезпеченням теплом багатоповерхівок у складних погодних умовах.

У КМДА наголосили, що роботи проводяться в умовах високого навантаження та ризику, а працівники підприємства працюють безперервно, щоб відновити послуги для киян.

"Комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги", — йдеться в повідомленні.

Місто висловлює щирі співчуття родині загиблого та колективу підприємства.

"Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго"", — зазначили в адміністрації.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

