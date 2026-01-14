Під час встановлення обладнання загинув енергетик: місто висловлює щирі співчуття родині

Коротко:
- Працівник Київтеплоенерго загинув на Оболоні
- Інцидент стався під час розвантаження генератора
- Місто висловлює щирі співчуття родині та колективу
Ввечері, 15 січня, в Києві сталася трагічна подія: під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".
Інцидент стався в Оболонському районі, де наразі комунальники активно працюють над забезпеченням теплом багатоповерхівок у складних погодних умовах.
У КМДА наголосили, що роботи проводяться в умовах високого навантаження та ризику, а працівники підприємства працюють безперервно, щоб відновити послуги для киян.
"Комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги", — йдеться в повідомленні.
Місто висловлює щирі співчуття родині загиблого та колективу підприємства.
"Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу "Київтеплоенерго"", — зазначили в адміністрації.
