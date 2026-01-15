Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

Найбільшим викликом для енергетики залишаються атаки росіян.

Відключення світла в Україні

Головне із заяви експерта:

Ймовірно, після кожного удару РФ будуть діяти графіки аварійних вимкнень

Вони можуть тривати близько тижня

Після цього терміну ситуація буде стабілізована

У районах, які потраплять під атаку країни-агресора Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень. Вони триватимуть орієнтовно близько тижня. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев в інтерв’ю УНІАН.

"А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару", - зауважив експерт.

За його словами, щоб зменшити тривалість вимкнень після кожної наступної атаки уряд має якомога більше стимулювати бізнес, суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування встановлювати нову гарантовану потужність з обов'язковим приєднанням до обʼєднаної енергетичної системи.

Крім того, важливим фактором залишаються погодні умови.

"Вони можуть збільшити кількість вимкнень через аварії, спричинені негодою. Водночас погодні умови не можуть кардинально вплинути на ситуацію, адже найбільшим викликом залишаються атаки росіян", - підсумував Рябцев.

Ситуація в енергетиці

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар сказав, що на відновлення елементів критичної інфраструктури потрібні не години, дні чи тижні, а місяці або й більше.

Він підкреслив, прогнозувати, що "українцям доведеться сидіти без світла по 22 години на добу" - поки рано.

Черги відключення світла

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що Україна введе надзвичайний стан в енергетиці на тлі масованих російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру, що призвело до значних відключень електроенергії та опалення по всій країні.

В НЕК "Укренерго" заявили, що 15 січня у всіх регіонах України вводяться погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Водночас, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то з четверга у Києві буде поліпшення графіків відключень світла.



Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

