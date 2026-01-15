Складнішої ситуації з енергетикою ще не було: озвучено невтішний прогноз

Експерт наголосив, що ніколи в світі не було атак по енергетиці в -15 градусів.

Де найскладніша ситуація зі світлом / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Ситуація з енергетикою в Києві зараз найскладніша

Електрики зараз фактично вистачає на третину столиці

Стабільні графіки відключень можливі лише через тиждень

Складнішої ситуації з енергетикою в Києві ще не було. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі BIHUS Info.

"Ніколи в світі не було атак по енергетиці в -15 градусів на місто, в якому є центральне опалення і яке було зруйноване", - наголосив він. відео дня

За його словами, наразі ситуація вкрай складна, а складна вона з двох причин.

"Зрозуміло, що погода, але сама по собі погода, чесно кажучи, не сильно впливає. Але після того, як було нанесено дуже масований удар по теплоелектроцентралям, все доволі в поганому стані", - підкреслив експерт.

Харченко додав, що з електрикою в Києві поки складно, адже зараз її фактично вистачає на третину столиці.

"Зараз іде відновлення, але ці кілька днів дуже важкі. Десь за тиждень ми би мали просто стабільні графіки. Вони були б 8-10 годин на добу, але вони були б стабільні, передбачувані, нормальні. За два тижні ми б мали графіки 4-6 годин на добу. І далі крок за кроком ставало б краще. Але, на жаль, атаки ми зараз прогнозувати не можемо, а вони в цей графік точно втрутяться", - підкреслив він.

Харченко про складну ситуацію в Києві - відео:

Відключення світла після ударів РФ

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що у районах, які потраплять під атаку країни-агресора Росії, після кожного удару будуть запроваджуватись графіки аварійних вимкнень.

На його думку, вони триватимуть орієнтовно близько тижня.

"А далі ситуація буде стабілізована, і ми матимемо від половини до двох черг вимкнень аж до наступного удару", - підкреслив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що якщо країна-агресорка Росія повторно не атакуватиме Україну, то у Києві буде поліпшення графіків відключень світла.

Член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що через тривалі морози може бути запроваджена додаткова черга відключень електроенергії.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко раніше розповідав, що весь січень українці житимуть за графіками відключень з урахуванням низьких температур.

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

