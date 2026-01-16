В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

В Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці влада змінює правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину.

Шмигаль анонсував зміни для українців / Колаж: Главред, фото УНІАН

Основне:

Уряд змінює правила комендантської години

Українці зможуть вільно пересуватися і вночі, щоб дістатися "Пунктів незламності"

В українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Причина - масовані удари російських окупантів по критичних обʼєктах. У звʼязку з цією ситуацією в Україні змінили правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він пояснив, що запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці потрібно для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

Шмигаль підкреслив, що наразі на порядку денному стоять наступні завдання, серед яких - зміна правил пересування громадян на вулиці в комендантську годину. За його словами, люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі.

Наступне - посилення роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.

За словами Шмигаля, Уряд пропонує НКРЕКП швидко спростити підключення резервного енергетичного обладнання: проєкт погоджувати 2 дні, технічні умови — 2 дні, перевірку та опломбування лічильника — ще 2 дні.

Він додав, ще одне завдання - перерозподіл резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що означає запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці України

Запровадження президентом надзвичайного стану в українській енергетиці є способом бюрократичного реагування на екстремальну ситуацію. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду заявив, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

"Рішення президента про запровадження режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція. У нас багато уваги приділялося різній "миротворчій дипломатії" замість того, щоб системно працювати над обороною країни та займатися питанням захисту критичної інфраструктури – не тільки енергетичної, але й логістики, зокрема, залізничної інфраструктури. З точки зору бюрократичної реакції, це зроблено правильно, але не більше. Все, що повинна робити влада, – прибрати зайві бюрократичні бар’єри і допомагати. Сподіваюся, що вона це і робитиме", - наголосив він.

Комендантська година в Україні - новини за темою

Нещодавно президент Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Пізніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба сказав, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають.

Водночас він додав, що у комендантську годину у випадку складної ситуації буде дозволено безпечно дістатися до Пунктів незламності за аналогією з доступом до укриттів.

Про персону: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу. 14 січня 2026 року Дениса Шмигаля призначили першим віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики України.

