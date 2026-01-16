В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

Основне:
- Уряд змінює правила комендантської години
- Українці зможуть вільно пересуватися і вночі, щоб дістатися "Пунктів незламності"
В українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Причина - масовані удари російських окупантів по критичних обʼєктах. У звʼязку з цією ситуацією в Україні змінили правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Він пояснив, що запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці потрібно для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.
Шмигаль підкреслив, що наразі на порядку денному стоять наступні завдання, серед яких - зміна правил пересування громадян на вулиці в комендантську годину. За його словами, люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися "Пунктів незламності", зокрема й вночі.
Наступне - посилення роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
За словами Шмигаля, Уряд пропонує НКРЕКП швидко спростити підключення резервного енергетичного обладнання: проєкт погоджувати 2 дні, технічні умови — 2 дні, перевірку та опломбування лічильника — ще 2 дні.
Він додав, ще одне завдання - перерозподіл резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
Що означає запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці України
Запровадження президентом надзвичайного стану в українській енергетиці є способом бюрократичного реагування на екстремальну ситуацію. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду заявив, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.
"Рішення президента про запровадження режиму надзвичайної ситуації – це компенсаторна реакція. У нас багато уваги приділялося різній "миротворчій дипломатії" замість того, щоб системно працювати над обороною країни та займатися питанням захисту критичної інфраструктури – не тільки енергетичної, але й логістики, зокрема, залізничної інфраструктури. З точки зору бюрократичної реакції, це зроблено правильно, але не більше. Все, що повинна робити влада, – прибрати зайві бюрократичні бар’єри і допомагати. Сподіваюся, що вона це і робитиме", - наголосив він.
Комендантська година в Україні - новини за темою
Нещодавно президент Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що в частині регіонів України можуть скасувати комендантську годину на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
Пізніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба сказав, що режим комендантської години в Україні не скасовують і не переглядають.
Водночас він додав, що у комендантську годину у випадку складної ситуації буде дозволено безпечно дістатися до Пунктів незламності за аналогією з доступом до укриттів.
Про персону: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року до 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.
14 січня 2026 року Дениса Шмигаля призначили першим віце-прем'єр-міністром – міністром енергетики України.
