Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

Анна Ярославська
20 лютого 2026, 07:05
122
Будь-який мирний план навряд чи задовольнить Росію. Мир може спровокувати кризу в РФ.
Путін, армія РФ
Путін опинився в пастці власної війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Путіна не влаштує мирна угода
  • Які проблеми загрожують Росії

Країна-агресор Росія втрачає шанси на перемогу в Україні, а дипломатичні переговори не забезпечують Кремлю виходу з кризи.

Як пише The Economist, "Володимир Путін опинився в лещатах, які сам же і створив".

відео дня

"Шанси на те, що його армія в Україні досягне чогось, що він міг би назвати перемогою, зменшуються. Багато хто очікує, що мирні переговори, які тривають цього тижня в Женеві, дадуть йому вихід, оскільки президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях до відступу стає все менш імовірним. І навіть якщо мирна угода буде укладена, наслідки всередині Росії створять загрозу економічної та політичної нестабільності, зруйнувавши плани Путіна увійти до числа найвидатніших царів в історії", - йдеться в статті.

Перша проблема для президента Росії - це поле бою. Видання нагадує, що у Великій Вітчизняній війні, з червня 1941 по травень 1945 року, Червона Армія просунулася на 1600 км від Москви до Берліна. У цій більш тривалій війні російські війська на Донбасі, де зосереджений основний вогонь, просунулися всього на 60 км.

Росії не вдалося наростити достатню бойову міць, щоб прорвати українські лінії оборони. А навіть якщо це і станеться, окупантам буде важко розвинути свій успіх.

За нинішньої траєкторії розвитку подій Путін не зможе це змінити.

"У перші три роки Росія нарощувала свою армію. До кінця минулого року вона втрачала більше людей, ніж могла набрати. Армія погано навчена, моральний дух низький, а рівень дезертирства вищий, ніж будь-коли. Starlink відрізав російські війська від контрабандних терміналів, які вони використовували для завдання ударів. Власний уряд відключив Telegram, який вони використовували для зв'язку на передовій", - йдеться в статті.

The Economist зазначає, що Путіну буде складно збільшити кількість і якість новобранців. За даними аналітичного центру Re:Russia, з червня 2025 року середній бонус за підписання контракту збільшився на 0,5 млн рублів, до 2,43 млн рублів (32 000 доларів). Витрати на все це становлять 5,1 трлн рублів на рік, що еквівалентно 90% дефіциту федерального бюджету.

"Решта економіки скорочується. Виплати за боргами зростають. Перспективи доходів від нафти невтішні. Путін може завдавати удари по українських містах і енергомережах, щоб підірвати моральний дух і економіку. Але одних лише повітряних ударів навряд чи буде достатньо для капітуляції", - пише видання.

Путін може вважати, що Європа відвернеться від України, але підтримка в минулому році зросла. Можливо, глава Кремля сподівається, що Україна, яка страждає від серйозної нестачі людських ресурсів і техніки, переживе політичну кризу або почне відчувати нестачу винищувачів і зброї раніше, ніж це зробить Росія.

"Проте ставка Путіна на крах України останні чотири роки виявлялася програшною", - зазначають журналісти.

Чому Путін не погоджується на мир

Будь-який мирний план навряд чи задовольнить Росію. Мир може спровокувати кризу в Росії. РФ перенаправила так багато ресурсів на оборону, на яку зараз припадає 8% ВВП, що решта економіки перебуває в занепаді. Беззаконня режиму і перспектива відновлення бойових дій відлякають нових інвесторів. Завдання перерозподілу ресурсів від ведення війни до мирного процесу, включаючи пошук роботи для солдатів, які повертаються з фронту, може призвести до глибокої рецесії.

Політична сторона питання теж буде непривабливою. Незадоволені ветерани дестабілізують режими, особливо в Росії, як це було до революції 1917 року і після війни в Афганістані в 1980-х роках.

"Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби наростити боєздатність лише ще більше послаблять Росію, це може призвести до кризи. Якщо ж цього не відбудеться, Україна та Росія опиняться в пастці конфлікту", - йдеться в публікації.

Що відбувається з економікою РФ

Як писав Главред, в ефірі державного радіо РФ економіст Олег Сухарев відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду. Економіст стверджує, що за рік окремі галузі в країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні. Сухарьов попередив, що в 2026 році ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

За прогнозом політичного експерта Тараса Загороднього, в 2026 році населення країни-агресора Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу. У РФ, зокрема, можуть ввести карткову систему.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що економіка Росії стрімко падає. Росія не зможе вийти з такого стану, якщо продовжуватиме війну проти України. А вона буде воювати далі, адже у російського диктатора Володимира Путіна і його кліки просто немає іншого виходу. Вони не зможуть пояснити припинення війни росіянам.

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія фактично стала сировинним придатком Китаю й змушена імпортувати бензин. Це все - результат точних українських ударів по її НПЗ.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: прогноз розвідки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters зпосиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

Джерела видання заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій та укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

Інші новини:

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

07:05Україна
Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

02:09Світ
РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Останні новини

07:05

РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

06:10

США зібралися бомбити Іран?Погляд

05:57

Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

05:37

Яке походження назви Кривого Рогу та чому місто так називається — розкрито нюансВідео

04:41

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

04:00

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

03:30

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

03:11

Де в Україні найчистіша питна вода: результати дослідженьВідео

02:11

Вчені назвали 2 дратівливі звички, які насправді говорять про високий рівень IQ

Реклама
02:09

Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

01:30

Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк із серіалу "Баффі — переможниця вампірів" завершує розлучення

00:17

"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

19 лютого, четвер
23:53

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

23:49

Чому в паличках від Chupa Chups є дірка: геніальна інженерна ідея, яка рятує життя

23:41

Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

22:59

Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

22:34

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:25

Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Реклама
22:08

Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

21:58

Як зварити яйця так, щоб вони моментально чистилися: проста хитрість

21:41

В Запорізькій області ввели нові графіки відключення світла на 20 лютого

21:20

Жир зникає за секунди: як відмити пластикові контейнери, щоб стали, як нові

21:14

Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

21:08

Фільми для яскравого кіновечора: 5 найкращих ролей Бенісіо дель Торо

20:35

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

20:31

6 місць у домі, які "з'їдають" сигнал Wi-Fi: де не можна встановлювати роутер

19:59

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:28

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

19:23

В Україні посеред лісу знайшли "таємне місто" - науковці б'ють на сполохВідео

19:21

Чому жінки у Середньовіччі повністю збривали брови: відповідь здивує багатьох

19:10

Як формується в РФ "лояльність суспільства до війни"?Погляд

19:00

Секрет гармонії на грядках: що саджати разом, а що може зіпсувати урожайВідео

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

Реклама
17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВідео

16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Відео

16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти