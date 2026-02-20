РФ втрачає шанси на перемогу в Україні, переговори не врятують - The Economist

Будь-який мирний план навряд чи задовольнить Росію. Мир може спровокувати кризу в РФ.

Чому Путіна не влаштує мирна угода

Які проблеми загрожують Росії

Країна-агресор Росія втрачає шанси на перемогу в Україні, а дипломатичні переговори не забезпечують Кремлю виходу з кризи.

Як пише The Economist, "Володимир Путін опинився в лещатах, які сам же і створив".

"Шанси на те, що його армія в Україні досягне чогось, що він міг би назвати перемогою, зменшуються. Багато хто очікує, що мирні переговори, які тривають цього тижня в Женеві, дадуть йому вихід, оскільки президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях до відступу стає все менш імовірним. І навіть якщо мирна угода буде укладена, наслідки всередині Росії створять загрозу економічної та політичної нестабільності, зруйнувавши плани Путіна увійти до числа найвидатніших царів в історії", - йдеться в статті.

Перша проблема для президента Росії - це поле бою. Видання нагадує, що у Великій Вітчизняній війні, з червня 1941 по травень 1945 року, Червона Армія просунулася на 1600 км від Москви до Берліна. У цій більш тривалій війні російські війська на Донбасі, де зосереджений основний вогонь, просунулися всього на 60 км.

Росії не вдалося наростити достатню бойову міць, щоб прорвати українські лінії оборони. А навіть якщо це і станеться, окупантам буде важко розвинути свій успіх.

За нинішньої траєкторії розвитку подій Путін не зможе це змінити.

"У перші три роки Росія нарощувала свою армію. До кінця минулого року вона втрачала більше людей, ніж могла набрати. Армія погано навчена, моральний дух низький, а рівень дезертирства вищий, ніж будь-коли. Starlink відрізав російські війська від контрабандних терміналів, які вони використовували для завдання ударів. Власний уряд відключив Telegram, який вони використовували для зв'язку на передовій", - йдеться в статті.

The Economist зазначає, що Путіну буде складно збільшити кількість і якість новобранців. За даними аналітичного центру Re:Russia, з червня 2025 року середній бонус за підписання контракту збільшився на 0,5 млн рублів, до 2,43 млн рублів (32 000 доларів). Витрати на все це становлять 5,1 трлн рублів на рік, що еквівалентно 90% дефіциту федерального бюджету.

"Решта економіки скорочується. Виплати за боргами зростають. Перспективи доходів від нафти невтішні. Путін може завдавати удари по українських містах і енергомережах, щоб підірвати моральний дух і економіку. Але одних лише повітряних ударів навряд чи буде достатньо для капітуляції", - пише видання.

Путін може вважати, що Європа відвернеться від України, але підтримка в минулому році зросла. Можливо, глава Кремля сподівається, що Україна, яка страждає від серйозної нестачі людських ресурсів і техніки, переживе політичну кризу або почне відчувати нестачу винищувачів і зброї раніше, ніж це зробить Росія.

"Проте ставка Путіна на крах України останні чотири роки виявлялася програшною", - зазначають журналісти.

Чому Путін не погоджується на мир

Будь-який мирний план навряд чи задовольнить Росію. Мир може спровокувати кризу в Росії. РФ перенаправила так багато ресурсів на оборону, на яку зараз припадає 8% ВВП, що решта економіки перебуває в занепаді. Беззаконня режиму і перспектива відновлення бойових дій відлякають нових інвесторів. Завдання перерозподілу ресурсів від ведення війни до мирного процесу, включаючи пошук роботи для солдатів, які повертаються з фронту, може призвести до глибокої рецесії.

Політична сторона питання теж буде непривабливою. Незадоволені ветерани дестабілізують режими, особливо в Росії, як це було до революції 1917 року і після війни в Афганістані в 1980-х роках.

"Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби наростити боєздатність лише ще більше послаблять Росію, це може призвести до кризи. Якщо ж цього не відбудеться, Україна та Росія опиняться в пастці конфлікту", - йдеться в публікації.

Що відбувається з економікою РФ

Як писав Главред, в ефірі державного радіо РФ економіст Олег Сухарев відверто заявив, що економіка Росії "за півкроку від рецесії", тобто значного спаду. Економіст стверджує, що за рік окремі галузі в країні втратили від 10 до 20% виробництва. Особливо складна ситуація в металургії, сільськогосподарському секторі та машинобудуванні. Сухарьов попередив, що в 2026 році ситуація для росіян погіршиться, адже "бюджет країни вже нічого витягнути не може".

За прогнозом політичного експерта Тараса Загороднього, в 2026 році населення країни-агресора Росії відчує відкат до часів Радянського Союзу. У РФ, зокрема, можуть ввести карткову систему.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що економіка Росії стрімко падає. Росія не зможе вийти з такого стану, якщо продовжуватиме війну проти України. А вона буде воювати далі, адже у російського диктатора Володимира Путіна і його кліки просто немає іншого виходу. Вони не зможуть пояснити припинення війни росіянам.

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія фактично стала сировинним придатком Китаю й змушена імпортувати бензин. Це все - результат точних українських ударів по її НПЗ.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: прогноз розвідки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни в Україні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters зпосиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

Джерела видання заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій та укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

Про джерело: The Economist The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

