РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

У Слобідському районі міста в результаті обстрілу спалахнули два автомобілі.

Ракетний удар по Харкову: що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Вранці 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Харкову

Під атакою опинився Слобідський район

За попередніми даними, постраждалих немає

Вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Був атакований Слобідський район. В результаті удару спалахнули автомобілі, вибито вікна в будинках.

Близько п'ятої години ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Харкова.

"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синегубов також повідомив про удар по Слобідському району міста.

За його словами, в результаті обстрілу спалахнули два автомобілі.

Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуються, додав він.

Посилаючись на Ситуаційний центр, Терехов повідомив, що в результаті удару по Слобідському району вибито вікна в декількох багатоповерхівках.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 19 лютого російська окупаційна армія обстріляла Лозівську громаду в Харківській області. В результаті було пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей залишилися без води і тепла.

Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. В результаті атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей.

В ніч на 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Удар був розрахований таким чином, щоб якомога більше пошкодити енергетику. В Одесі без тепло- і водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. Всього під ударом було 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них – діти. Є пошкодження більше десяти житлових будинків, залізниці.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом окупантами було випущено понад 420 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили або придушили 392 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 дронів на 13 локаціях.

РФ готує масовану атаку на Київ і область – прогноз

Російська окупаційна армія завершила підготовку до завдання удару по території України. Атака може відбутися в найближчі кілька діб. Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва. Про це вранці 19 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

"Ймовірний удар очікується впродовж найближчих 48-72 годин. Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва", – йдеться в повідомленні.

Інші новини:

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

