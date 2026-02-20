РФ вдарила ракетою по Харкову, було атаковано житловий район: що відомо

Коротко:
- Вранці 20 лютого російські війська завдали ракетного удару по Харкову
- Під атакою опинився Слобідський район
- За попередніми даними, постраждалих немає
Вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Був атакований Слобідський район. В результаті удару спалахнули автомобілі, вибито вікна в будинках.
Близько п'ятої години ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Харкова.
"Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У свою чергу, голова Харківської ОДА Олег Синегубов також повідомив про удар по Слобідському району міста.
За його словами, в результаті обстрілу спалахнули два автомобілі.
Інформація про постраждалих не надходила. Деталі з'ясовуються, додав він.
Посилаючись на Ситуаційний центр, Терехов повідомив, що в результаті удару по Слобідському району вибито вікна в декількох багатоповерхівках.
Як писав Главред, в ніч на 19 лютого російська окупаційна армія обстріляла Лозівську громаду в Харківській області. В результаті було пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей залишилися без води і тепла.
Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. В результаті атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей.
В ніч на 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Удар був розрахований таким чином, щоб якомога більше пошкодити енергетику. В Одесі без тепло- і водопостачання після удару дронів залишилися десятки тисяч людей. Всього під ударом було 12 областей. Відомо про дев'ятьох поранених, серед них – діти. Є пошкодження більше десяти житлових будинків, залізниці.
За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом окупантами було випущено понад 420 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили або придушили 392 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 дронів на 13 локаціях.
РФ готує масовану атаку на Київ і область – прогноз
Російська окупаційна армія завершила підготовку до завдання удару по території України. Атака може відбутися в найближчі кілька діб. Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва. Про це вранці 19 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.
"Ймовірний удар очікується впродовж найближчих 48-72 годин. Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва", – йдеться в повідомленні.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:
- моніторингу повітряної обстановки;
- попередженнях про ракетні та дронові атаки;
- аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
- оперативних зведеннях під час масових атак.
Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.
Підписники: близько 300 тисяч осіб.
