Світла буде ще менше: яка ситуація з електрикою в Одеській області 23 січня

Графіки відключень використовували лише там, де це технічно можливо.

В Одеській області запровадили екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

На Одещині запроваджено екстрені відключення

Світло можуть відключати раптово і на невизначений час

Планові графіки застосовувалися лише там, де це технічно можливо

В Одеській області виникла складна ситуація з електропостачанням через російські ракетно-дронові атаки. У частині області раніше діяли графіки відключень, що дозволяло прогнозувати подачу світла. Зараз їх скасували. За командою Укренерго запроваджено екстрені відключення.

Як повідомили в ДТЕК, під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Світло можуть вимикати раптово і на різний час, без попереджень для споживачів.

У разі змін мешканців області обіцяють оперативно інформувати через офіційні джерела.

Зазначимо, графіки відключень використовували лише там, де це технічно можливо. У самій Одесі вони поки не застосовуються.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Відключення світла в Одесі сьогодні

Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла Одеса Вайбер:

https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi

Графік відключення світла Одеса Телеграм:

https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot

Групи відключення світла Одеса:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns

Де знайти пункт незламності

Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.

Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.

Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС, діють мобільні пункти.

Як писав Главред, вранці 23 січня в декількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після обстрілів країни-агресора Росії.

Про перехід від графіків до аварійних відключень повідомили обленерго Сумської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Черкаської та Полтавської областей. Крім цього, екстрені відключення запроваджені в Дніпропетровській та Київській областях.

Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів

22 січня Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.

Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.

Інші новини Одеського регіону:

