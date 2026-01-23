Світла буде ще менше: яка ситуація з електрикою в Одеській області 23 січня

Коротко:
- На Одещині запроваджено екстрені відключення
- Світло можуть відключати раптово і на невизначений час
- Планові графіки застосовувалися лише там, де це технічно можливо
В Одеській області виникла складна ситуація з електропостачанням через російські ракетно-дронові атаки. У частині області раніше діяли графіки відключень, що дозволяло прогнозувати подачу світла. Зараз їх скасували. За командою Укренерго запроваджено екстрені відключення.
Як повідомили в ДТЕК, під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Світло можуть вимикати раптово і на різний час, без попереджень для споживачів.
У разі змін мешканців області обіцяють оперативно інформувати через офіційні джерела.
Зазначимо, графіки відключень використовували лише там, де це технічно можливо. У самій Одесі вони поки не застосовуються.
Відключення світла в Одесі сьогодні
Переглянути графіки можна в чат-боті та на сайті.
Графік відключення світла Одеса Вайбер:
https://chats.viber.com/dtekodeskielektromerezhi
Графік відключення світла Одеса Телеграм:
https://t.me/DTEKOdeskiElektromerezhiBot
Групи відключення світла Одеса:
https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
Де знайти пункт незламності
Пункти незламності в Одесі та області працюють для забезпечення електроенергією, теплом, зв'язком і водою під час блекаутів.
Знайти найближчий пункт можна через додаток "Дія", на офіційній карті nezlamnist.gov.ua або в місцевих адміністраціях.
Крім стаціонарних пунктів у школах і ДСНС, діють мобільні пункти.
Як писав Главред, вранці 23 січня в декількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Як повідомили в Укренерго, причиною цього є складна ситуація в енергосистемі після обстрілів країни-агресора Росії.
Про перехід від графіків до аварійних відключень повідомили обленерго Сумської, Харківської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської, Черкаської та Полтавської областей. Крім цього, екстрені відключення запроваджені в Дніпропетровській та Київській областях.
Українців закликали зробити запас води та їжі на 3-5 днів
22 січня Міністерство внутрішніх справ закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.
Також українцям рекомендують зібрати валізу з документами, теплим одягом, аптечкою, засобами обігріву та особистої гігієни, перевірити справність транспорту і подбати про достатній запас палива та готівки.
