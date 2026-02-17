Руйнування надзвичайно серйозні: росіяни атакували енергетику Одеси

Енергетики почали ремонтні роботи, але вони закінчаться не скоро.

Енергетика на Одещині опинилася під ударом ворога / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в ДТЕК:

Під ударом цієї ночі була енергетика Одеси

Руйнування після атаки значні

Енергетики працюють над заживленням, в першу чергу, критичної інфраструктури

Країна-агресорка Росія у ніч на 17 лютого атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилася і енергетика в Одеській області. Про це повідомила у Telegram компанія ДТЕК.

Ворог завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі обласного центру - міста Одеса. Руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК додали, що планують повернути обладнання до працездатного стану та в першу чергу відновити постачання електроенергії об'єктам критичної інфраструктури.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Главред писав, що за словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, для того, щоб зменшити тривалість відключень світла для населення під час наступного опалювального сезону варто зосередитись на трьох ключових напрямках.

Перший, за його словами, це відновлення пошкоджених енергетичних потужностей, які реально можна повернути в роботу протягом шести-семи місяців. Крім цього є ще два важливі пункти.

Атака РФ на Україну 17 лютого - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, в ніч на 17 лютого українців попередили про потенційно нову хвилю ракетних ударів з боку Росії. РФ підняла в повітря стратегічну авіацію.

Пізніше стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Україні. Вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Згодом російська армія атакувала Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

