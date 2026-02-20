Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

Коротко:
Американська акторка і модель Камерон Діас повернулася в шоу-бізнес після десятирічної перерви. За цей час краса зірки анітрохи не потьмяніла.
Зараз Діас 53 роки, і навіть у повсякденному вигляді артистка багатьом може дати фору. Нещодавно Камерон спіймали папараці під час прогулянки по Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail. Це підігріло чутки про те, що вона візьме участь у перезапуску "Янголів Чарлі", яким зараз займається її колега і близька подруга Дрю Беррімор, адже на постійній основі Діас з сім'єю живе в Каліфорнії.
Зимовим Нью-Йорком акторка гуляла в тотал-блек луці і абсолютно без макіяжу. Волосся вона зав'язала в пучок на потилиці. Камерон Діас виступає за натуральне старіння і не приховує свої зморшки. Натуральний вигляд зірки, без ретуші і фільтрів, вражає.
Makeup-free Cameron Diaz, 53, is seen on casual solo outing in NYC amid Charlie's Angels reboot buzz https://t.co/2b0KlqdX8g— Daily Mail US (@Daily_MailUS) 19 лютого 2026
Про персону: Камерон Діас
Камерон Діас - американська акторка та модель. Має іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Виступає здебільшого в комедійних амплуа, хоча на її рахунку є і драматичні ролі. Найвідоміші фільми з її участю: "Маска", трилогія "Ангели Чарлі", "Дещо про Мері", "Ванільне небо". Голосом Діас говорить принцеса Фіона, кохана, а пізніше - дружина головного героя мультфраншизи "Шрек".
