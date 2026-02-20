Ні грама косметики: 53-річну Камерон Діас підловили без макіяжу

Час поблажливий до зіркової красуні.

https://glavred.net/stars/ni-gramma-kosmetiki-53-letnyuyu-kameron-dias-podlovili-bez-makiyazha-10742321.html Посилання скопійоване

Камерон Діас зараз - як акторка виглядає без макіяжу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Камерон Діас без макіяжу зняли папараці

У повсякденному житті артистка зберігає свою красу

Американська акторка і модель Камерон Діас повернулася в шоу-бізнес після десятирічної перерви. За цей час краса зірки анітрохи не потьмяніла.

Зараз Діас 53 роки, і навіть у повсякденному вигляді артистка багатьом може дати фору. Нещодавно Камерон спіймали папараці під час прогулянки по Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail. Це підігріло чутки про те, що вона візьме участь у перезапуску "Янголів Чарлі", яким зараз займається її колега і близька подруга Дрю Беррімор, адже на постійній основі Діас з сім'єю живе в Каліфорнії.

відео дня

Зимовим Нью-Йорком акторка гуляла в тотал-блек луці і абсолютно без макіяжу. Волосся вона зав'язала в пучок на потилиці. Камерон Діас виступає за натуральне старіння і не приховує свої зморшки. Натуральний вигляд зірки, без ретуші і фільтрів, вражає.

Makeup-free Cameron Diaz, 53, is seen on casual solo outing in NYC amid Charlie's Angels reboot buzz https://t.co/2b0KlqdX8g — Daily Mail US (@Daily_MailUS) 19 лютого 2026

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Читайте також:

Про персону: Камерон Діас Камерон Діас - американська акторка та модель. Має іменну зірку на голлівудській Алеї Слави. Виступає здебільшого в комедійних амплуа, хоча на її рахунку є і драматичні ролі. Найвідоміші фільми з її участю: "Маска", трилогія "Ангели Чарлі", "Дещо про Мері", "Ванільне небо". Голосом Діас говорить принцеса Фіона, кохана, а пізніше - дружина головного героя мультфраншизи "Шрек".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред