Фіцо і Орбан шантажують світлом: експертка розповіла, чи варто хвилюватися

Угорщина та Словаччина дають 70% імпорту електроенергії

Частка Угорщини – 45%, Словаччини – 18% у лютому 2026 року

Разом це понад 1,4 ГВт додаткових потужностей для України

У структурі імпорту електроенергії до України найбільшу частку займають Угорщина та Словаччина. За даними аналітика ринку ExPro Consulting Дар’ї Орлової, "у структурі імпорту кіловат-годин до України частка Угорщини становить 45%, тоді як Словаччини – 18%. У 2025 році йшлося про 42% і 19% відповідно", пише РБК-Україна.

Аналітикиня зазначила, що "у лютому Угорщина та Словаччина спільно займають 70% у структурі імпорту. Ця частка є досить суттєвою та важливою для України – це понад 1,4 ГВт додаткових потужностей".

Що буде, якщо поставки зупинять

Щодо можливого припинення поставок, Дар’я Орлова пояснила:

"Обсяги можна перерозподілити через інші напрямки. Проте замінити 100% імпорту з Угорщини та Словаччини навряд чи вдасться".

Вона також додала: "На мою думку, наразі такі заяви є лише політичними залякуваннями і навряд чи поставки будуть припинені. Європейські оператори енергосистем не можуть самостійно ухвалювати такі рішення".

Як дії та погрози Угорщини і Словаччини вплинуть на Україну – думка експерта

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95", у Facebook зауважив, що хвилюватися через можливе припинення поставок електроенергії з Угорщини та Словаччини не варто. Їхня частка ринку складає до 10%, а Україна вже неодноразово обходилася без цих обсягів. Востаннє така ситуація виникала восени минулого року, і серйозних наслідків це не спричинило, адже є можливості для заміщення.

Експерт іронізує, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан опинився у складній ситуації: йому довелося використовувати стратегічні запаси нафти та шукати обхідні шляхи через Хорватію, незважаючи на її заяви про неприпустимість російського нафтового імпорту. Куюн наголошує, що угорське суспільство має зробити висновки, адже замість скорочення залежності від російської нафти її закупівлі зростали.

Він також зазначив, що "найбільш епічне" — російські союзники Орбана та Фіцо самі зупинили потік, атакувавши нафтоперекачувальну станцію в Бродах у січні, і підсумував, що тепер очікує "правильного голосування на угорських виборах у квітні".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Крім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт призупиняє постачання дизельного палива в Україну до моменту відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив можливим припиненням експорту електроенергії до України.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його країна може стати першою, яка виступить проти вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що в ЄС нібито не мають чіткого розуміння, як Україна використала фінансову допомогу, надану під час повномасштабної війни, і припустив, що частину коштів могли вкрасти.

