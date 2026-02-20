Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

Попри надію на потепління минулого тижня, область знову атакують холодні повітряні маси.

Погода на Полтавщині 20-21 лютого / фото: unsplash.com

У Полтаві та області сьогодні синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Протягом доби 20 лютого на дорогах ожеледиця, тому оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Вітер до кінця дня п'ятниці буде північно-західний, 5-10 м/с.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Як зміниться температура повітря

По області вдень очікується від 0 до -5 градусів, а в місті Полтава температура повітря буде нижчою - від -3 до -5 градусів.

Погода в Полтаві 20 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 21 лютого

У суботу в Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 2-7 м/c. Температура вночі коливатиметься в межах -12-17 градусів, а вдень становитиме -3-8 градусів.

Погода в Полтаві 21 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика

Главред писав, що згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, сьогодні, 20 лютого, в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг, але вже з 23 лютого почнеться потепління.

Вона зазначила, що ночі суботи та неділі залишатимуться морозними - до -12... -15 градусів. А вже з 23 лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на істотно теплішу.

Нагадаємо, Главред писав, що у п’ятницю на Тернопільщині погода буде хмарною. Вночі випаде невеликий сніг, але вдень істотних опадів не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

Напередодні стало відомо, що 21 лютого під впливом чергового циклону в Україні знову очікуються опади. Вони випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а на південному сході прогнозується дощ.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

