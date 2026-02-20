Мороз неочікувано повертається на Полтавщину: коли з новою силою вдарить холод

Ви дізнаєтесь:
- Які небезпечні метеоролічні явища фіксують на Полтавщині
- Як зміниться температура повітря у суботу
У Полтаві та області сьогодні синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Протягом доби 20 лютого на дорогах ожеледиця, тому оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Вітер до кінця дня п'ятниці буде північно-західний, 5-10 м/с.
Як зміниться температура повітря
По області вдень очікується від 0 до -5 градусів, а в місті Полтава температура повітря буде нижчою - від -3 до -5 градусів.
Погода 21 лютого
У суботу в Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 2-7 м/c. Температура вночі коливатиметься в межах -12-17 градусів, а вдень становитиме -3-8 градусів.
Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика
Главред писав, що згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, сьогодні, 20 лютого, в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг, але вже з 23 лютого почнеться потепління.
Вона зазначила, що ночі суботи та неділі залишатимуться морозними - до -12... -15 градусів. А вже з 23 лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на істотно теплішу.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
