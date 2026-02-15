Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків".

Палають Сочі та Краснодар / Колаж Главред, фото: скріншот соцмережі

В ніч на 15 лютого в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. У Краснодарському краї РФ в результаті атаки БПЛА горить резервуар з нафтопродуктами

Як заявили в оперштабі регіону, він знаходиться в селищі Волна Темрюкського району. Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків". Пожежу гасять 67 осіб і 20 одиниць техніки.

Також дрони атакують Сочі, повідомили в оперативному штабі.

У Волні знаходиться портовий термінал. Резервуари з нафтопродуктами Україна там вже неодноразово атакувала.

Наслідки ударів у Сочі / Фото: скріншот

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року завдали серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ.

Раніше українські воїни вперше в історії вразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк" безпосередньо на території РФ - в Бєлгородській області.

Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вразили ворожий пункт управління БПЛА в районі населеного пункту Случевськ Брянської області РФ.

