Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

Сергій Кущ
15 лютого 2026, 07:52
Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків".
Палають Сочі та Краснодар
Палають Сочі та Краснодар

В ніч на 15 лютого в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. У Краснодарському краї РФ в результаті атаки БПЛА горить резервуар з нафтопродуктами

Як заявили в оперштабі регіону, він знаходиться в селищі Волна Темрюкського району. Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків". Пожежу гасять 67 осіб і 20 одиниць техніки.

Також дрони атакують Сочі, повідомили в оперативному штабі.

У Волні знаходиться портовий термінал. Резервуари з нафтопродуктами Україна там вже неодноразово атакувала.

Наслідки ударів у Сочі
Наслідки ударів у Сочі / Фото: скріншот

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року завдали серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ.

Раніше українські воїни вперше в історії вразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк" безпосередньо на території РФ - в Бєлгородській області.

Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вразили ворожий пункт управління БПЛА в районі населеного пункту Случевськ Брянської області РФ.

новини Росії війна в Україні
Карта Deep State онлайн за 15 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дискваліфікація Гераскевича як діагноз олімпійському рухуПогляд

Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

Як доглядати за волоссям під час блекаутів: поради експертів

Що дасть перемир'я для України та РФПогляд

Сім загублених святилищ України: де молилися наші предки

Не просто омлет: рецепт шикарного сніданку з двох яєць за 5 хвилин

Найважливіший місяць весни: детальний гороскоп для Овнів на березень 2026 рокуВідео

Гороскоп на завтра 16 лютого: Левам - пастка, Козорогам - винагорода

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні шахіста за 51 секунду

Чому чоловіки не вибачаються: психолог вказала на тривожні "дзвіночки"

Кінець зими буде переломним для трьох знаків зодіаку: чиє життя різко зміниться

"Перевернута" зоряна система вразила вчених: аномалія порушила всі правила

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

Ангели Victoria's Secret: розкішна Кендіс Свейноп вразила фігурою

Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

Чудово підійде на вечерю: шикарний салат, який готується 5 хвилин

Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїнаЕксклюзив

Від 140 грн за кг: в Україні почали продавати перший врожай популярного овочу

Світло вимикатимуть не всім: українців попередили про графіки на 15 лютого

Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

Розкішна Боржемська заговорила про кохання і показала свого чоловіка

Україна вдарила ракетою "Фламінго" по Росії: Зеленський прокоментував атаку

Економіка тилового виживання в УкраїніПогляд

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

