Палають Сочі та Краснодар: дрони вразили великі цілі

В ніч на 15 лютого в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. У Краснодарському краї РФ в результаті атаки БПЛА горить резервуар з нафтопродуктами
Як заявили в оперштабі регіону, він знаходиться в селищі Волна Темрюкського району. Традиційно причиною пожежі назвали "падіння уламків". Пожежу гасять 67 осіб і 20 одиниць техніки.
Також дрони атакують Сочі, повідомили в оперативному штабі.
У Волні знаходиться портовий термінал. Резервуари з нафтопродуктами Україна там вже неодноразово атакувала.
Удари вглиб РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України протягом січня 2026 року завдали серію успішних ударів по стратегічному полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ.
Раніше українські воїни вперше в історії вразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепёк" безпосередньо на території РФ - в Бєлгородській області.
Напередодні стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вразили ворожий пункт управління БПЛА в районі населеного пункту Случевськ Брянської області РФ.
