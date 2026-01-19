Рус
Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

Руслана Заклінська
19 січня 2026, 10:41
264
Експерт Олександр Сергієнко відверто розповів про загрози для енергетики Києва.
Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки
Олександр Сергієнко про реалії київської енергетики під обстрілами / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Ключові тези Сергієнка:

  • Ніхто не може гарантувати стабільність енергосистеми
  • Реальний захист - робота ППО
  • Будь-які прогнози щодо масштабів пошкоджень є передчасними

Російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Не варто вірити ні "страшилкам", ні занадто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За словами експерта, сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії щодо стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист - це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

відео дня

"Говорити наперед, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, гадання на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - зазначив Сергієнко.

Він зауважив, що українці уже підготовлені до різних сценаріїв. Водночас з боку влади робиться все можливе, щоб забезпечити хоча б тимчасовий прихисток - на кілька діб.

"Ми зараз нічого не можемо точно прогнозувати. Це все спекуляції. Я одразу скажу: якщо хтось буде вас лякати або, навпаки, запевняти, що все гаразд, - не вірте. Такі речі сьогодні не може прогнозувати ніхто", - наголосив експерт.

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки
Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Доки кияни будуть без опалення - прогноз

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Вечер.LIVE заявив, що близько 100-150 тисяч киян можуть залишитися без опалення до весни через труби в будинках, як від морозу можуть потріскати.

За його словами, для відновлення необхідно провести повний технічний аудит кожного будинку - йдеться приблизно про 50-100 об’єктів. Далі потрібні бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через Prozorro та виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію весь процес може тривати 8-10 місяців.

Ситуація у Києві - новини за темою

Нагадаємо, 17 січня у Києві після атаки на критичну інфраструктуру 9 січня без теплопостачання залишаються близько 50 будинків із 6 000, повідомив мер Віталій Кличко. Міські служби працюють цілодобово над відновленням інфраструктури.

Також 18 січня у Києві відновлювали теплопостачання в 143 будинках після локальних аварій, понад 100 з них - багатоповерхівки. Ще 30 будинків залишаються без тепла з 9 січня після масованої атаки РФ.

Як повідомляв Главред, нардеп Богдан Кицак назвав три сценарії російських ударів по українській енергетиці. За оптимістичним сценаріїєм, атак не буде й енергетики відновлять роботу. Негативний передбачає, що до кінця зими росіян зруйнують всі генеруючі потужності, а великі міста, як Київ, не зможуть функціонувати.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

