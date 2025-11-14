"Значна частина йде на експорт": на скільки подорожчає олія до кінця року

Ви дізнаєтеся:
- В Україні стрімко дорожчає соняшникова олія
- З чим це пов'язано
Ситуація з цінами на соняшникову олію в Україні буде тільки погіршуватися - ціна може зрости на 10-15% вже до кінця року.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
В Україні не може бути дефіциту олії, тому що навіть за найгірших умов ми збираємо достатній урожай насіння соняшнику. Ми виробляємо близько 5,5 мільйонів тонн олії, а побутове споживання олії в Україні становить близько 500 тисяч тонн на рік. Тобто ми виробляємо багато олії, і значна її частина йде на експорт", - заявив експерт.
Тому не відсутність сировини впливає на ціну на олію, а вартість виробництва, пояснив Марчук.
"Зокрема витрати на електроенергію, логістику, оплату праці, а відсутність людей породжує більшу автоматизацію. Тому ціна на масло може зрости на 10-15% до кінця року, не більше. Найімовірніше - на 10%", - підсумував експерт.
Ціни на продукти в Україні
Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
