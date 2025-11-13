Перед Новим роком ціни на продукти "вдарять" по гаманцю: що подорожчає найбільше

Експерт спрогнозував, що буде з цінами на продукти перед новорічними святами.

https://glavred.net/ukraine/pered-novym-godom-ceny-udaryat-po-koshelku-chto-podorozhaet-bolshe-vsego-10715033.html Посилання скопійоване

Ціни на продукти перед новорічними святами зростуть / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Які продукти подорожчають перед новорічними святами

Чому перед Новим роком зростає вартість харчів

Перед різдвяними та новорічними святами 2025 року ціни на продукти підскочать вгору. Найбільше подорожчають традиційні харчі, які ми споживаємо майже щодня. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтервʼю Главреду.

Він прогнозує, що ціни насамперед підскочать на м'ясо, м'ясні вироби та яйця, які використовуються при приготуванні салатів.

відео дня

"Тому в період різдвяних і новорічних свят я прогнозую зростання цін на м'ясну продукцію, яйця, а також частково це може позначитися на ціні на рослинну олію", - сказав Марчук.

Експерт додав, що будь-який ажіотаж і збільшення споживання так чи інакше призводить до подорожчання певних продуктів. Такий процес в Україні можна спостерігати хвилями: на новорічні свята, на Великдень і так далі.

"Свята дійсно стимулюють зростання цін", - підкреслив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому перед святами ростуть ціни на продукти - думка економіста

Раніше економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю Главреду розповів, що перед новорічними і різдвяними святами збільшується попит. А ціна є співвідношенням попиту і пропозиції.

"Звісно, виробник хоче продати за вищу ціну, але покупець купить рівно на стільки, скільки грошей є в нього в кишені. Я веду до того, що є великий стримуючий фактор росту будь-якої ціни – це купівельна спроможність населення. А вона у нас слабенька, тобто український покупець не годен купувати дорожче", - розповів економіст.

Він підкреслив, що ціни перед святами ростуть через те, що люди витягають гроші з запасів і створюють додатковий попит, щоб накрити стіл.

Ціни на продукти - новини за темою

Як писав Главред, в Україні спостерігається подальше зниження цін на цибулю. Вартість падає через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

Також в Україні знижуються відпускні ціни на огірки. Фактором для зміцнення знижувальної цінової динаміки стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

Крім цього, експертка плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що вартість білокачанної капусти цієї осені в Україні втричі нижча, ніж минулого року. Подібне здешевлення спостерігається і по всіх інших овочах борщового набору.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред