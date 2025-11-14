Головний продукт українців подорожчає до кінця року: ціни встановлять новий рекорд

За нинішніх проблем витрати при виготовленні хліба збільшуються у два-три рази, попередив Денис Марчук.

https://glavred.net/economics/glavnyy-produkt-ukraincev-podorozhaet-do-konca-goda-ceny-ustanovyat-novyy-rekord-10715510.html Посилання скопійоване

Українців попередили про зростання цін на хліб / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливе із заяв Марчука:

Ціни на хліб можуть зрости на 5% до кінця року

Урожай становить не більше 25% ціни на хліб

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук відповів на запитання про ймовірність зміни цін на хліб до кінця 2025 року.

"За рахунок збільшення витрат на електроенергію ціни на хліб можуть зрости на 5% до кінця року", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт пояснив, що історично так склалося, що хлібозаводи працюють і на газі, і на електроенергії.

"За нинішніх проблем і додаткового використання генерації витрати збільшуються у два-три рази", - пояснив він.

За словами співрозмовника, у зв'язку з цим варто очікувати збільшення цін на хліб, як мінімум, на 5%.

"Урожай теж має значення, але це не більше 25% складу ціни на хліб. Інші складові, пов'язані з виробництвом, амортизацією, відсутністю достатньої кількості працівників тощо, є ключовими в ціноутворенні", - додав Марчук.

/ Главред

Чому дорожчає хліб: думка експерта

Одним із чинників подорожчання жита стала невизначеність навколо майбутнього врожаю. За словами експертів, поки неможливо дати точний прогноз щодо цін, оскільки збиральна кампанія ще не стартувала, а погодні умови залишаються непередбачуваними.

"Жито належить до ярих культур, і його збирання намічено на серпень-вересень. Але вже зараз переробники і представники галузі говорять про серйозний дефіцит зерна на внутрішньому ринку", - пояснила фахівець Світового банку Оксана Руженкова.

Раніше повідомлялося про те, скільки доведеться платити українцям за популярний продукт. Аналітик зазначив, що ціна залежатиме від погодних умов і ситуації на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ціна на популярний продукт збільшилася. Якщо ще минулого місяця цей продукт можна було придбати за більш демократичними цінами, то з настанням сезону пікніків вартість істотно зросла.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у зв'язку з погіршенням якості торішньої білоголової капусти внаслідок тривалого зберігання цього тижня ціни на неї в Україні різко знизилися.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред