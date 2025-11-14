Ціна обвалилась одразу на 14%: один український овоч несподівано подешевшав

Цікаво, що зараз вартість картоплі на 58% нижча, ніж у 2024 році.

Ціни на картоплю в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні почали падати ціни на картоплю

Якісну картоплю вже продають по 7-13 грн/кг

За тиждень ціна зменшилась в середньому на 14%

Цього тижня в Україні почали знижуватись ціни на картоплю. На це вплинули виробники, які почали синхронно знижувати вартість, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, проте вже на початку поточного тижня стало очевидно, що при цьому рівні цін, реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Так, зараз фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"У той же час власники якісної картоплі на сьогоднішній день вважають за краще не поспішати з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що в умовах, що склалися, ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Якими будуть ціни на овочі взимку

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що зараз ціни на овочі на 26-30% нижчі, ніж в аналогічний період торік.

На його думку, в зимовий період ціни на овочі можуть зрости на 10-25%, а з наближенням до весни – ще більше, аж до моменту появи овочів, які вирощуються на тепличних комбінатах.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні спостерігається подальше зниження цін на цибулю. Вартість падає через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що в Україні ціни зростають незалежно від того, є блекаути чи ні, проте перебої з електроенергією можуть ускладнити виконання планів уряду щодо стримування інфляції.

Також відомо, що до кінця року ціна на яйця зросте на 3-4%, максимум на 5%, але 100 гривень за десяток точно не буде.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

