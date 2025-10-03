"Можемо гарантувати": що буде з цінами на соняшникову олію цієї осені

З початком нового сезону ситуація на ринку зазнала змін.

Чи зміниться вартість олії до кінця осені / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Коваль:

В Україні затримується збір врожаю соняшника

Попри затримку в Україні вироблять більше олії, ніж треба

У найближчий час зростання цін на олію не прогнозується

Через несприятливі погодні умови багато експертів побоювалися, що ціни на соняшникову олію в Україні можуть підвищитися. Про це Новини.LIVE розповів директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Він роз'яснив, чи варто переживати українцям щодо різкого підвищення вартості популярного продукту цієї осені.

Чому в Україні виникли проблеми з урожаєм соняшника

Коваль розповів, що станом на кінець вересня соняшник в Україні збирали із затримкою у 10-20 днів. На це вплинула, зокрема, холодна весна, через яку посівна кампанія затрималась.

"Точно можемо гарантувати одне: олії, попри зниження врожаїв, знову у 9, 10, 11 разів буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку", - наголосив він.

Тому, за прогнозами аграрія, передумов для зростання цін на олію наразі немає.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може в Україні виникнути дефіцит олії - думка аналітика

Главред писав, що аналітик УКАБ Максим Гопка спрогнозував відсутність дефіциту олії. Обсяги виробництва зменшаться, однак цього буде недостатньо, щоб виникла нестача товару. Водночас споживачі, на його думку, таки відчують підвищення вартості.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Раніше аграрії попереджав, що вже наприкінці жовтня в Україні підвищаться на 5-6 гривень ціни на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник. Здорожчає і картопля.

Напередодні стало відомо, що закінчився весняно-літній період, коли яйця найдешевші і починається осінньо-зимовий, коли виробники збільшують ціни. Тому ціни на яйця в Україні будуть рости і далі, однак це подорожчання буде поступовим, без різких стрибків.

Нагадаємо, Главред писав, що закупівельна вартість картоплі з кінця вересня коливається в межах 6,5-6,7 грн за кілограм. Це значно нижче, ніж у сусідній Молдові, де трейдери нині готові платити 9,5-11,5 грн/кг. Ще торік картопля коштувала щонайменше на 50% дорожче.

Про персону: Павло Коваль Павло Коваль - генеральний директор Української аграрної конфедерації, кандидат економічних наук, член Agricultural Economics Society, заступник директора Інституту економіки та менеджменту АПК КНЕУ, автор більш як 40 наукових публікацій щодо аграрних проблем.

