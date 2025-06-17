Чи чекає на українців податок на продаж особистих речей: у ВР сказали, до чого готуватися

Обговорення законопроєкту все ще триває - проходять консультації, збираються пропозиції.

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Чи будуть українцям підвищувати податки / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Комітет ВР став на бік громадян і відстоює свою позицію

Обговорення нового законопроєкту все ще триває

Кабінет Міністрів подав законопроєкт, що стосується оподаткування цифрових платформ. Водночас, як запевняє влада, продаж особистих речей через маркетплейси та онлайн-сервіси не буде оподатковуватися.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми "Новини LIVE", держава не допустить оподаткування звичайних громадян, які не займаються підприємницькою діяльністю.

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"Ми не допустимо ухвалення жодного рішення, яке зобов'яже платити податки тих, хто не веде бізнес", - заявив Гетманцев.

За його словами, Комітет став на бік громадян і відстоює позицію, згідно з якою разові продажі особистих речей не повинні потрапляти під оподаткування.

"Ми зайняли чітку позицію - захищаємо інтереси людей. Незалежно від остаточної редакції закону, подібні операції оподаткуванню підлягати не будуть", - додав він.

Гетманцев також уточнив, що обговорення законопроєкту все ще триває - проходять консультації, збираються пропозиції. Проте ключова позиція законодавців залишається незмінною.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроєкт. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проєкт закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Хто такий Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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