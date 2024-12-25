Зеленський підписав закон про підвищення податків для ФОП: коли набуде чинності

Податки для фізичних осіб – підприємців зростуть із 1 січня.

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Коли набуде чинності закон про підвищення податків? / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів

Закон набуде чинності з 1 січня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Відтак, нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

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"Повернуто з підписом президента", - йдеться на сайті.

Народний депутат України Ярослав Железняк підтвердив, що законопроєкт про підвищення податків для ФОП набуде чинності з 1 січня, а не "заднім числом".

Крім фізичних осіб-підприємців підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Закон про підвищення податків - новини за темою

Як писав Главред, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким передбачається суттєве підвищення податків. Зокрема, за даними народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка, податкові зміни додатково принесуть бюджету 137 мільярдів гривень в наступному році.

28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків для населення та бізнесу.

Згодом Ярослав Железняк повідомив, що Верховна рада України підтримала перенесення дати підвищення податків для ФОП.

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