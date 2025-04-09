Черга криптовалюти настала: як хочуть оподатковувати віртуальні активи

Оподаткування криптовалюти готується до першого читання

https://glavred.net/economics/cherga-kriptovalyuti-nastala-yak-hochut-opodatkovuvati-virtualni-aktivi-10654559.html Посилання скопійоване

Розглядають різні варіанти оподаткування криптовалюти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

Матриця містить різні варіанти податкового регулювання віртуальних активів

Оподаткування віртуальних активів — НКЦПФР оприлюднила матрицю

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оприлюднила документ із можливими підходами до оподаткування віртуальних активів. Йдеться про так звану матрицю, яка містить різні сценарії податкового регулювання криптовалюти.

відео дня

Як повідомляється на сайті регулятора, мета публікації — надати учасникам ринку візуалізовану оцінку впливу кожної моделі на податкове навантаження та функціонування ринку загалом. У Комісії наголосили, що системне податкове регулювання є ключовим етапом формування повноцінного законодавчого поля у сфері віртуальних активів.

"У цифрову епоху питання податків для криптовалюти - не гіпотеза, а реальність, що дуже швидко наближається. Завдання матриці, яку розробила НКЦПФР - допомогти відповідальним органам прийняти зважене рішення. І під час цього процесу важливо враховувати переваги та недоліки кожної моделі, адже ці аспекти можуть критично впливати на ринок і податкову відповідальність", - зазначив голова комісії Руслан Магомедов.

Матриця також включає можливі винятки з оподаткування. Зокрема, це може стосуватись дарування активів, переказів між гаманцями одного платника або пожертв. У деяких варіантах передбачене встановлення фінансових лімітів для звільнення від податків — за аналогією з іншими країнами.

Водночас голова НКЦПФР Руслан Магомедов підкреслив, що документ створений як аналітичний інструмент для підтримки фахової дискусії.

Зі свого боку, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що матриця поки не має практичного значення, оскільки робота над відповідним законопроєктом ще триває.

За словами Гетманцева, документ, запропонований НКЦПФР, наразі "не має жодного звʼязку з реальністю", адже остаточне бачення щодо оподаткування криптоактивів ще формується в межах профільної робочої групи.

Він також додав, що законопроєкт планують винести на перше читання у парламентському комітеті до кінця квітня.

Інші економічні новини України

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" – після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт. Американська валюта зростає після восьмимісячного мінімуму, свідчать дані НБУ.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що динаміка ринку до 13 квітня залишиться незмінною, адже поки немає економічних причин для стрімких змін на валютному ринку. За його словами, курс долара коливатиметься в межах 41,4 - 41,8 гривні долар на міжбанку і 41,4 - 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

Крім цього, віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зауважив, що вирішальний вплив на курс долара в Україні має саме військова ситуація, а не митні ініціативи Дональда Трампа. За його словами, головним чинником стабільності на валютному ринку залишається Національний банк України.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред