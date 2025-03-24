Податки для орендодавців і кур'єрів: в Україні готується новий законопроєкт

Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

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Мінфін готує новий законопроєкт для українців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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З якою метою розроблено проєкт закону

Скільки доведеться платити

Українцям не доведеться самостійно перераховувати податки

В Україні планують ухвалити закон про оподаткування доходів, отриманих на онлайн-платформах. Під оподаткування можуть потрапити самозайняті кур'єри, таксисти, орендодавці тощо, які заробляють шляхом надання послуг через такі платформи, як, наприклад, Bolt, Uklon, Booking або Glovo. Про це йдеться в опублікованому Міністерством фінансів законопроєкті.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

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Це необхідно для гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України як країни-кандидата на членство в ЄС. Крім цього, запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, є міжнародним зобов'язанням України перед МВФ.

Законопроєкт передбачає, що оператори онлайн-платформ повинні будуть подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення своєї діяльності. Тобто іноземні оператори платформ подаватимуть інформацію про доходи, які отримують українці від діяльності на цих платформах, а зі свого боку українська Податкова служба надсилатиме партнерам з обміну аналогічну інформацію про їхніх резидентів.

У законі зазначено, що під оподаткування підпадає будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, зокрема житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

У законопроєкті зазначається, що з метою стимулювання виведення з тіні значної частки доходів пропонується дозволити фізичним особам - продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

"Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% і покладення обов'язків податкового агента на підзвітних операторів платформ", - сказано в документі.

Крім цього, українці повинні платити військовий збір, ставка якого зараз становить 5%. Таким чином, із зароблених коштів доведеться заплатити загалом 10%. При цьому обсяг доходу, отриманий платником податків протягом календарного року, не повинен перевищувати 5 мільйонів гривень - в іншому разі буде застосовано ставку в 18%.

Слід додати, що українцям не доведеться самостійно перераховувати податки, цей обов'язок буде покладено саме на оператора цифрової платформи.

Для здійснення діяльності через онлайн-платформу та отримання відповідних доходів необхідно буде відкрити окремий рахунок. І для контролю за сплатою податків Податковій службі надається право доступу до інформації про надходження на рахунок таких підзвітних продавців.

"Водночас ДПС як контролюючий орган повинна мати доступ до інформації про операції за поточними рахунками фізичних осіб - підзвітних продавців, відкритими спеціально для цілей здійснення звітної діяльності", - ідеться в документі.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення і бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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