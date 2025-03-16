Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

Коротко:
- ФОПів другої та третьої груп об'єднають в одну групу
- Податки стануть диференційованими
Уряд планує знову підвищити податки для ФОПів. Про це йдеться в Національній стратегії доходів Мінфіну.
Згідно з урядовими планами, реформа спрощеної системи оподаткування (ССО), яка має суттєво змінити правила для фізичних осіб-підприємців, включає такі ключові моменти:
- Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.
- ФОПів другої та третьої груп об'єднають в одну групу.
- Податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.
- Першу групу ФОПів скоротять, залишивши тільки найменш прибуткові види діяльності. Фіксовану ставку податку буде скасовано, а податки сплачуватимуться з реального доходу.
- Усі підприємці другої групи будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).
- Поріг для реєстрації платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи.
- Буде скасовано винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності.
Підвищення податків в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення і бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.
Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.
Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
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