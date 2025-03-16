Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.

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Мінфін знову підвищить податки для ФОПів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

ФОПів другої та третьої груп об'єднають в одну групу

Податки стануть диференційованими

Уряд планує знову підвищити податки для ФОПів. Про це йдеться в Національній стратегії доходів Мінфіну.

Згідно з урядовими планами, реформа спрощеної системи оподаткування (ССО), яка має суттєво змінити правила для фізичних осіб-підприємців, включає такі ключові моменти:

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Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.

ФОПів другої та третьої груп об'єднають в одну групу.

Податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.

Першу групу ФОПів скоротять, залишивши тільки найменш прибуткові види діяльності. Фіксовану ставку податку буде скасовано, а податки сплачуватимуться з реального доходу.

Усі підприємці другої групи будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Поріг для реєстрації платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи.

Буде скасовано винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення і бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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