Заплатити податки з доходів: кого з порушників в Україні жорстко покарають штрафом

Громадяни України, які не заповнили вчасно податкові декларації і не подали їх у визначений термін, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".
Як кажуть чиновники, за повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже втричі більше ‒ 1020 грн. Але тут йдеться про тих, хто мав додатковий дохід.
Адже в разі постійної роботи податки платить роботодавець замість свого співробітника. Але, якщо українець заробив якусь кількість грошей, наприклад, надаючи будь-які послуги безпосередньо, то зобов'язаний сам заявити в ДФС про цей дохід і заплатити податки. Їх розмір становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору).
Однак, все ж, є і винятки. Наприклад, менше доведеться платити за дохід від продажу нерухомості.
Також потрібно сплатити податки:
- якщо здаєте житлові приміщення в оренду;
- якщо людині пробачили борг;
- якщо людина отримала спадщину;
- якщо у людини була підробіток паралельно з основною роботою;
- якщо продали нерухомість або автомобіль.
Крім того, потрібно відзначити, що в українців є можливість подавати декларацію не тільки за місцем реєстрації у відділення ДФС, але і в "Електронному кабінеті" на сайті відомства.
Нагадаємо, популярне українська фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.
Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.
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