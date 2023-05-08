Заплатити податки з доходів: кого з порушників в Україні жорстко покарають штрафом

Українці, які повинні були заповнити податкові декларації і не зробили цього, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн, кажуть у ДФС.

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Монети та податки / Колаж фото УНІАН

Громадяни України, які не заповнили вчасно податкові декларації і не подали їх у визначений термін, зобов'язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Як кажуть чиновники, за повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже втричі більше ‒ 1020 грн. Але тут йдеться про тих, хто мав додатковий дохід.

Адже в разі постійної роботи податки платить роботодавець замість свого співробітника. Але, якщо українець заробив якусь кількість грошей, наприклад, надаючи будь-які послуги безпосередньо, то зобов'язаний сам заявити в ДФС про цей дохід і заплатити податки. Їх розмір становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору).

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Однак, все ж, є і винятки. Наприклад, менше доведеться платити за дохід від продажу нерухомості.

Також потрібно сплатити податки:

якщо здаєте житлові приміщення в оренду;

якщо людині пробачили борг;

якщо людина отримала спадщину;

якщо у людини була підробіток паралельно з основною роботою;

якщо продали нерухомість або автомобіль.

Крім того, потрібно відзначити, що в українців є можливість подавати декларацію не тільки за місцем реєстрації у відділення ДФС, але і в "Електронному кабінеті" на сайті відомства.

Нагадаємо, популярне українська фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

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