РФ може тимчасово "покласти" банківську систему України: скільки потрібно мати готівки

Якщо банківські послуги в Україні тимчасово будуть припинені, гроші нікуди не зникнуть. Українцям, які звикли до карток, варто мати запас готівки.

Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ / УНІАН

Своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки. Про це розповів економіст Ілля Несходовський.

За його словами, банківська система України стала стійкішою порівняно з початком повномасштабного вторгнення і в цілому є "дуже прогресивною порівняно навіть із західними аналогами", передає Obozrevatel.

Однак, якщо РФ продовжить ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, буде відключатися електроенергія і мобільний зв'язок, це унеможливить доступ до звичних електронних сервісів на якийсь термін.

"Тому потрібно мати приблизно тижневий запас готівки, якого вистачить на поточні витрати. Не потрібно знімати все - гроші нікуди не зникнуть. Однак як би ви не звикли до карток, майте такий запас", – порадив економіст.

Несходовський додав, що в цілому захист банківської системи України надійний.

"Перший краш-тест ми пройшли в Херсоні. І попри окупацію, обмеження електропостачання та мобільного зв'язку ... абсолютно ніхто не втратив зі свого рахунку гроші", – сказав він.

Експерт також уточнив, що хакерські атаки не страшні для банківської системи, адже саму масовану з них вона пережила на самому початку повномасштабної війни. З того часу її посилили і зробили ще стійкішою.

"Це була масована хакерська атака на всі банківські та державні структури. Вони хотіли зламати нашу систему, але вона навіть тоді встояла. Тепер вона посилена. Тому побоюватися, що банківська система повністю "ляже", не потрібно. Але на деякий час вони можуть банківські послуги зупинити", – резюмував Несходовський.

Атака дронів на Київ і проблеми зі світлом

Вранці 19 грудня у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки дронами по Києву є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Як розповів глава КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed".

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Багато хто залишився без світла, зв'язку та Інтернету.

Станом на 22 грудня ситуація досі залишається складною. Більшість киян не можуть отримати світло в свої будинки. Тому досі діють лише аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати.

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