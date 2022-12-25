Військовий експерт пояснив, чому російськи пропагандисти насолоджуються блекаутом в Україні

Військовий експерт Владислав Селезньов припустив, що в Росії можлива нова хвиля мобілізації. І тому пропагандисти відволікають від нього російське населення.

Військовий експерт пояснив, чому пропагандисти насолоджуються блекаутом в Україні / фото УНІАН і скріншот з відео

Після того, як в Україні через підлі ракетні удари окупантів почалися масові відключення світла і регулярно оголошуються повітряні тривоги, російські пропагандистські ЗМІ почали постійно про це говорити в своїх низькопробних передачах. Як сказав військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі для порталу ТСН, у такого явища чисто маскувальна мета.

"Насправді дві третини новин пропагандистських медіа, а іноді навіть більше, стосуються України. Для чого це робиться - Путіну потрібен привід сказати, мовляв, дивіться, у нас стабільна ситуація, а в Україні все погано, немає світла, води, працюючої каналізації, інтернет-зв'язку, тепла. Мовляв, дивіться, що може статися. Звичайно, вся ця інформаційна істерія підтримується для того, щоб забезпечувати мобілізаційні заходи. Путін говорив, що часткова мобілізація завершена, але це брехня. Вона проводиться приховано. Я думаю, що з середини січня почнеться нова хвиля, тому що нінішні солдати закінчуються так само, як до того закінчувалася російська регулярна армія. Путін повинен асоціюватися у російського середовища з перемогами. Досягнень на фронті немає, втрати – божевільні, тому Путін здійснює ракетний терор з двома цілями – створити хаос в Україні і для того, щоб мати можливість звітувати хоча б про будь-які перемоги і досягнення", - сказав він.

Хто такий Владислав Селезньов Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних Сил України.

Відключення світла в Україні

Журналісти видання Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекаута. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Крім того, громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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