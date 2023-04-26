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Українцям посилять податки: яка категорія під це потрапить

Дмитро Відоменко
26 квітня 2023, 08:56 оновлено 26 квітня, 09:16
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В Україні хочуть поміняти оподаткування для ФОПів. Для них скасують податкову ставку в 2% і, крім того, повернуть перевірки і штрафи.
Монети, податки
У Раді планують посилити податки для ФОПів / Колаж фото УНІАН

В Україні до 1 липня 2023 року змінять оподаткування для фізичних осіб-підприємців (у просторіччі – ФОПи). Про це представники парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розповіли в коментарі порталу "Обозрєватєль".

Повідомляється, що для ФОПів скасують пільгову податкову ставку в 2%. Крім того, повернуть документальні перевірки і штрафи.

Також є інформація, що якщо рішення скасувати пільги для "ФОПів" приймуть, то це дозволить в майбутньому отримати значну підтримку від МВФ. Крім того, влада України фактично погодилися на такий крок, нещодавно підписавши відповідний меморандум.

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Законопроєкт про перегляд податкових правил вже зареєстрований в Раді Кабміном під номером 8401. Згідно з документом до 1 липня 2023 року:

  • скасують податок 2% для "ФОПів" третьої групи (повернуть 5%);
  • "ФОПи" першої та другої груп будуть зобов'язані платити єдиний податок;
  • повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;
  • штрафуватимуть за відсутність реєстратор розрахункових операцій.

"Це кроки у фіскальній політиці, які влада України зобов'язана виконати в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року. Але якщо повертатися в довоєнний стан системи оподаткування, то чому влада "забула" про свою відповідальність перед платниками, хоча б за своєчасне відшкодування ПДВ?",- прокоментувала у своєму Telegram-каналі рішення нардеп і колишня керівниця податкового комітету Ніна Южаніна.

Нагадаємо, популярне українське фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

Дивіться відео про те, як в Україні працює банкоматний роумінг:

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