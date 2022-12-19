"РФ поставила на кін руйнування своєї країни": Данілов оцінив можливість повного блекауту в Україні

В Україні зараз всі викладаються на 100% на будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни, заявив секретар РНБО.

Данілов оцінив можливість повного блекауту в Україні / ГУ Нацполіції, скріншот

Росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю УП підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку по забезпеченню життєдіяльності нашої країни.

"Ворог може робити все, що завгодно, з урахуванням того, що вони поставили в кін руйнування своєї країни. І це не наше рішення, це вони вирішили зруйнувати Російську Федерацію. І вони самі потужно цим займаються. У нас єдиний до них було питання і прохання – відчепіться від нас, поверніться на свою територію. Але це було колись. Зараз вони повинні повністю зробити всі сатисфакції, контрибуції, всі репарації і так далі. Після цього ми можемо з ними про щось говорити на майбутнє", - зазначив Данілов.

Також він підкреслив, що Російська Федерація повинна бути позбавлена ядерної зброї.

"Ми ж не даємо людям з хворою психікою, наприклад гострі предмети або сірники. Таких людей ізолюють від суспільства. Російську Федерацію через ядерну зброю слід ізолювати від цивілізованого суспільства. Вони дуже небезпечні і довели, що хворі", - підсумував Данілов.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

Також раніше повідомлялося, що окупантам вигідно використовувати безпілотники, адже вони дешеві, зате Україні доводиться збивати їх ракетами, які дорожче часом в сотні разів. Якби РФ мала багато дронів, Україні загрожувала б небезпека виснаження систем ППО, розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

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