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Що робити і як жити киянам в разі довгого блекауту: детальна інструкція від мерії

16 грудня 2022, 14:30
Як каже мер Києва Віталій Кличко, в разі довгого блекауту транспорт і всі сервіси міста продовжать працювати.
Кличко, блекаут
Що робити і як жити киянам у разі довгого блекауту: поради від мерії / колаж фото УНІАН

У разі повного блекауту в Києві транспорт і всі сервіси міста продовжать функціонувати, але в іншому режимі. Про це написав столичний начальник Віталій Кличко на своєму каналі в месенджері Telegram.

Спершу на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, які перевозитимуть пасажирів безкоштовно.

Кличко стверджує, що всі Автобусні парки забезпечені необхідним запасом палива і мають автономні джерела енергії. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Міська електричка ходитиме. Для цього залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно півгодини. Оперативну інформацію про електричку можна дізнатися в Telegram-каналі KyivCityExpress.

Рух поїздів метро на час блекауту буде припинено-підземні станції працюватимуть лише як пункти тимчасового перебування та Укриття на час повітряної тривоги. Наземні станції на Лівому березі Дніпра будуть закриті.

На підземних станціях будуть доступні-інтернет, електрика для підзарядки гаджетів, питна вода і санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але необхідно буде мати при собі документ, який посвідчує особу.

Кличку нагадали, що середня температура на станціях підземки становитиме від 12 до 14 градусів тепла. Ость тому і потрібно буде одягати зимовий одяг і додатково надягати теплі речі.

Найближчий пункт обігріву столичні жителі можуть знайти на спеціальній гугл-карті. Там вказані телефонні номери, прізвища відповідальних за них осіб, місткість закладу, а також інформація про те, чи є там кімнати матері і дитини, приміщення для інвалідів та їдальні.

Щоб орієнтуватися в місті без зв'язку і мобільного інтернету, киянам і гостям столиці радять заздалегідь завантажити карту собі на смартфон або планшет через додаток Google Maps.

Мобільний зв'язок буде працювати в обмеженому режимі - тільки дзвінки. У метро працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), а деяких станціях – навіть WI-FI.

У разі перебоїв з водопостачанням воду можна буде набрати в бюветах, які, за словами Кличка, всі підключені до генераторів.

Де розташований найближчий бювет, а також статус його підключення до електроенергії, можна дізнатися на карті бюветів за посиланням.

Крім того, питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву при необхідності.

Без електропостачання в Києві продовжуватимуть працювати окремі торгові мережі, ТРЦ і ринок, а також сільськогосподарські ярмарки. У них можна буде придбати − продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Крім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування. Адреси закладів харчування, адреси станцій техобслуговування та магазини запчастин, адреси приватних лікарень

Крім того, перелік адрес аптек КП "Фармація", які забезпечені резервними джерелами живлення і будуть працювати в разі блекауту, а також аптек приватних мереж можна знайти тут.

Також визначено перелік банків столиці, які працюватимуть при блекауті. Крім того, працюватиме велика частина мережі держкомпанії Укрпошти (адреси відділень в Києві).

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім передавати, що російські окупанти запустили по Україні близько 60 ракет вранці 16 грудня. Після цього він заявляв, що окупанти зробили ще два залпи ракетами "Калібр". Потім повідомлялося вже про третю хвилю запуску ракет

У різних в Києві і ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Три удари були нанесені по критичній інфраструктурі Харківщини, також окупанти вдарили по енергооб'єктах в інших областях. У столиці України сталися вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Звідти вже дістали дівчинку. Який стан у дитини, поки невідомо.

Пізніше стало відомо, що в зруйнованому під'їзді будинку в Кривому Розі загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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