Monobank відновлює роботу двох сервісів: подробиці

Монобанк відновлює кредитування / соцмережі

Monobank в повному обсязі відновлює програми кредитування, а саме: розстрочку і покупку частинами, повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський в Telegram.

"Вранці відновили кредитування. Близько 600 000 клієнтів, сумарно на 18 млрд гривень кредитних лімітів на розстрочку та покупку частинами"! День-два буде проливатися такий масив лімітів", - повідомив Гороховський.

Також він зазначив, що зараз потрібно підтримувати економіку.

"Впевнені за нами підуть і інші банки. Нам слід підтримувати економіку, споживання і бізнес в Україні. Кожен на своєму місці. Економічний фронт", - підкреслив Гороховський.

Раніше Главред писав про те, що 18 квітня Монобанк перестає обслуговувати клієнтів, хто ще не залишив окупований Крим, Донбас, Росію, Білорусь і низку інших країн.

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