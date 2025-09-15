Рус
У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі

Юрій Берендій
15 вересня 2025, 09:57
РФ через дефіцит бюджету розглядає підвищення ПДВ до 22%, щоб перекласти фінансовий тягар війни на населення, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі
У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України - деталі від ISW/ Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у звіті ISW:

  • РФ може підвищити ПДВ, щоб виправити дефіцит бюджету
  • Такий крок перекреслить всі зусилля російського Центробанку
  • З такої економічної ситуації Росії буде важко вийти

Росія опинилася перед серйозним бюджетним дефіцитом. Замість скорочення витрат на військові потреби Кремль може перекласти тягар на населення, підвищивши податки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними кількох джерел у російському уряді, розглядається підняття податку на додану вартість із 20% до 22%. Такий крок дозволив би щороку поповнювати бюджет на додатковий трильйон рублів (близько 11,9 млрд доларів), що становить приблизно 0,5% ВВП країни.

"Це фактично означатиме вилучення грошей у населення, оскільки бізнес переважно перекладає податкове навантаження на споживачів шляхом підвищення цін на товари та послуги",– наголосили в ISW.

Аналітики наголошують, що підняття ПДВ може перекреслити зусилля російського Центробанку у стримуванні інфляції та не розв’яже проблем, пов’язаних із передчасним зниженням ключової ставки. Наприкінці серпня 2025 року джерело в Кремлі повідомило Reuters, що цей крок розглядається як єдиний варіант для покриття дефіциту федерального бюджету.

Ймовірним наслідком стане подальший стрибок інфляції, скорочення грошового обігу в економіці, зниження купівельної спроможності населення та ще сильніше уповільнення економічного розвитку країни.

"Путін ненавмисно створив економічну ситуацію, з якої Росії буде важко вийти, прийнявши політику, спрямовану на збільшення залежності російського суспільства від військових витрат шляхом значних інвестицій у російську оборонну промисловість, в той час як російське суспільство стикається з нестачею робочої сили та бензину, більш широкими демографічними проблемами та зменшенням заощаджень", - йдеться у звіті ISW.

Що буде, якщо США введуть нові санкції проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, якщо санкції проти покупців російської нафти справді почнуть діяти, а перші їхні прояви вже помітні на прикладі Індії, валютні надходження Росії істотно скоротяться. Це, у свою чергу, може запустити серйозні негативні економічні процеси. Передусім у РФ різко зросте бюджетний дефіцит, а російський рубль почне стрімко знецінюватися. Таку думку озвучив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Як наслідок, Росія швидко дійде до того, що не зможе здійснювати соціальні й бюджетні видатки. В свою чергу це, з одного боку, може спровокувати бунти знизу, а з іншого – невдоволення верхів, передусім олігархів, які заробляли на енергоресурсах. Ці доходи і так уже суттєво скоротилися, і багато хто з цих олігархів потрапив під персональні санкції Заходу", – зазначив Новак.

На його переконання, у підсумку це здатне призвести до сценарію, який історично є найбільш вірогідним способом зміни влади в Росії, – до палацового перевороту.

санкции
/ Інфографіка: Главред

Економічні проблеми Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна посилила удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Як зазначив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, ефект цих атак уже відчувають звичайні росіяни. Так, у тимчасово окупованому Криму бензин відпускають за талонами і не всім охочим, подібні проблеми спостерігаються й у Примор’ї.

Українські дрони регулярно знищують об’єкти російської нафтопереробної промисловості, що спричинило масштабні збої в її роботі. За даними Politico, за останні тижні вийшла з ладу значна частина виробничих потужностей, через що виник дефіцит пального всередині країни, а одна з ключових галузей Кремля опинилася на межі паралічу.

Президент США Дональд Трамп у розмові з журналістами припустив можливість початку економічної війни проти Росії, якщо та не припинить агресії проти України. Водночас, як пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, на практиці американський президент не має наміру вдаватися до таких радикальних кроків.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

